Foto: APA/AFP/LEE CELANO

"Friends" ist ab 14. November auf Amazon Prime Video zu sehen. Der Streamingdienst kündigt an, alle zehn Staffeln der Kultserie ab dem 14. November Prime-Kunden exklusiv zur Verfügung zu stellen, in englischer Originalversion und in deutscher Synchronfassung. Bis 13. November sind die "Friends" noch auf Netflix im Einsatz.

Die Serie feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum, sie lief im US-TV von 1994 bis 2004. Heute genießen die Folgen mit Chandler Bing, Phoebe Buffay, David Schwimmer, Monica Geller Bing, Joey Tribbiani und Rachel Green Kultstatus. Im September wurde auf der Aussichtsplattform des New Yorker Empire State Buildings eine Nachbildung des orange-farbenen Sofas aufgestellt. (red, 22.10.2019)