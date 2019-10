Der in die Dopingskandale von Salt Lake City 2002 und Turin 2006 verwickelte Salzburger mittlerweile wieder auf freiem Fuß

Walter Mayer wurde vorübergehend festgenommen und befragt. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Innsbruck – Der ehemalige Langlauf-Trainer Walter Mayer ist im Zuge der Doping-Ermittlungen des Bundeskriminalamts festgenommen worden. Die die Tageszeitung "Kurier" am Dienstag (Online-Ausgabe) berichtete, steht der 62-Jährige im Verdacht, in die durch die "Operation Aderlass" ausgelöste Affäre um Blutdoping verwickelt zu sein. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte dies gegenüber der APA.

Mayer wurde demnach vernommen, befindet sich aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Der Salzburger war bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City 2002 und Turin 2006 in Doping-Skandale um die österreichischen Langläufer verwickelt.

Bei der "Operation Aderlass" wurde ab Februar rund um die Nordische WM in Seefeld sowie in Deutschland ermittelt. In die Blutdopingaffäre um den deutschen Arzt Mark S. sollen 21 Sportler verwickelt sein, 15 Athleten aus sieben Nationen – darunter die österreichischen Skilangläufer Max Hauke, Dominik Baldauf und Johannes Dürr sowie die Radsportler Georg Preidler und Stefan Denifl – sind schon aufgeflogen. Gegen Hauke, Baldauf, Denifl und Preidler wurde bereits Anklage wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs erhoben. Preidler und Denifl wurden für vier Jahre gesperrt. (APA, red, 22.10.2019)