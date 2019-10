Präsident Putin sprach nach seinem Treffen mit Erdoğan von "schicksalsträchtige Entscheidungen", die getroffen worden seien. Foto: APA/AFP/POOL/SERGEI CHIRIKOV

Istanbul – Die Türkei sieht im Augenblick keine Notwendigkeit für eine Wiederaufnahme ihrer Militäroffensive in Nordsyrien. Das türkische Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag nach einem Treffen von Präsident Erdoğan mit Putin in Russland, "zum jetzigen Zeitpunkt" sei eine "neue Operation" nicht nötig. Die USA hätten die Türkei zum Ende einer fünftägigen Feuerpause darüber informiert, dass sich alle Kurdenkämpfer aus der geplanten Sicherheitszone zurückgezogen hätten.

US-Vizepräsident Mike Pence und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatten am vergangenen Donnerstag in Ankara vereinbart, dass die Türkei eine fünftägige Feuerpause einhält. Diese Waffenruhe sollte den Kämpfern der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) ermöglichen, sich vor dem Vormarsch der türkischen Armee zurückzuziehen. Die Feuerpause lief am Dienstagabend aus.

Waffenruhe bis 29.Oktober verlängert

Bei einem gemeinsamen Treffen in Sotschi am Dienstag haben Erdoğan und der russische Präsident Wladimir Putin dann eine Verlängerung der Waffenruhe bis zum 29. Oktober 18 Uhr vereinbart. In dieser Zeit sollen die kurdischen Kämpfer aus einem 30 Kilometer langen Grenzstreifen Richtung Türkei abziehen, so die Bedingung für die Waffenruhe. Ab Mittwoch sollen zunächst syrische Grenzpolizisten und russische Feldjäger dafür sorgen, dass sich keine YPG-Kämpfer in dem Grenzstreifen aufhalten. Nach sechs Tagen sollen dann russische und türkische Einheiten gemeinsam einen zehn Kilometer langen Streifen patrouillieren.

Am Dienstag landeten bereits erste Hubschrauber der russischen Streitkräfte auf dem zuvor von den USA genutzten Militärflughafen Tabka in der an die Türkei grenzenden syrischen Provinz Rakka. Durch die Einigung kehren nun auch syrische Sicherheitskräfte in ein Gebiet zurück, das jahrelang von der kurdischen Miliz und den damals verbündeten US-Soldaten kontrolliert wurde.

Kramp-Karrenbauer schlägt international kontrollierte Sicherheitszone vor

Eine Sicherheitszone in Nordsyrien hat am Montag auch Deutschlands Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vorgeschlagen, allerdings eine international kontrollierte. Der Vorstoß ist in Frankreich mit Skepsis aufgenommen worden. Der Vorschlag sei zwar sicherlich "gut gemeint"; er sei aber nicht mit den Partnern abgestimmt und passe nicht zu den "Dynamiken" vor Ort, hieß es am Dienstag in Paris. Außerdem werde den anderen "der schwierige Teil" überlassen. Kramp-Karrenbauers Vorschlag sei vermutlich innenpolitisch motiviert.

Die deutsche Verteidigungsministerin hatte mit ihrem Syrien-Vorschlag den Koalitionspartner SPD und Verbündete im Ausland überrumpelt. Sie schlägt eine "international kontrollierte Sicherheitszone" in Syrien unter Einbeziehung der Türkei und Russlands vor. Der Vorschlag war aber nicht mit der SPD und mit Partnerstaaten abgestimmt. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Dienstag, der Vorstoß habe "eine gewisse Irritation bei unseren Partnern" ausgelöst. (APA, 23.10.2019)