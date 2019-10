Süßwarenhersteller Katjes wirbt mit einem neuen, düsteren Spot für seine vegane Schokolade, darin marschieren Kühe im Gleichschritt einer Melkanlage entgegen, die roten Euter wackeln im Takt der Musik. "Jedes Leben ist wertvoll und Kühe sind keine Milchmaschinen, auch nicht für Schokolade", sagt die Stimme aus dem Off, "Cool ohne Kuh" ist die Botschaft.

Katjes

Dieser neue Spot verärgert die Milchbauern und sorgt in Deutschland für Wirbel, "das ist diskriminierend und ungerechtfertigt", twittert Markus Drexler vom Bayerischen Bauernverband. Auch die deutsche Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner meldete sich zur Wort. "Dass Unternehmen für ihre Produkte werben, ist verständlich, aber dass das nur mit Landwirtschaftsbashing + plumpem Abwerten aller Milchbauern geht, ist nicht anständig", schreibt sie auf Twitter und setzt nach: "Die hippen Werbefilmer waren sicher schon in aller Welt, aber nicht in einem Kuhstall".

Beim deutschen Werbrat sind zahlreiche Beschwerden dazu eingegangen, der Werberat hat Katjes aufgefordert, sich zu Vorwürfen zu äußern. "Mitbewerber, die Schokolade mit Milch anbieten, werden möglicherweise verleumdet oder herabgewürdigt", wird Katja Heintschel von Heinegg, Leiterin des deutschen Werberats, in der "FAZ" zitiert. Es werde suggeriert, dass alle Halter von Milchvieh und Konsumenten von Schokolade Tiere ausbeuteten. Gleichzeitig dürfe Werbung natürlich auch überspitzen.

Jetzt entscheidet das Werberatgremium, ob der Spot gerügt wird und prüft, ob die Werbung gegen die Werbegrundregeln oder "die allgemeinen Grundregeln der Gesellschaft" verstoße.

Der Spot sorgt aber nicht nur für Ablehnung, auf Facebook bedankt sich Katjes für den "Lovestorm", "wir sind überwältigt von der positiven Resonanz und möchten allen Fans dafür danken!"

Die Kampagne und auch das Design des Produkts stammen laut wuv.de von der der Berliner Kreativagentur Antoni. Die künstlerische Umsetzung kommt vom britischen Illustrator Gerald Scarfe, der das Pink-Floyd-Albumcover für "The Wall" gestaltete. (red, 23.10.2019)