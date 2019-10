Wie gut kennen Sie die unterschiedlichen österreichischen Dialekte? Foto: VictoriaBar Getty Images/iStockphoto

Je nach Region, in der man aufwächst, wird man bereits als Kind sprachlich geprägt. Der Dialekt, der im nächsten Umfeld gesprochen wird, wird automatisch auch zum eigenen und ist einem vertraut. Wechselt man im Lauf des Lebens seinen Wohnort oder macht in anderen Regionen Österreichs Urlaub, muss man manchmal schon zweimal hinhören, um zu verstehen, was das Gegenüber von einem will oder worüber er oder sie lacht.

Schicken Sie uns Ihr liebstes Dialektwort

Um einen Einblick in die unterschiedlichen Dialekte und ihre Feinheiten zu erhalten, sammeln wir die Lieblingswörter unserer Userinnen und User. Schicken Sie eine Sprachaufnahme mit einem Dialektwort, beschreiben Sie anschließend, was es bedeutet und aus welcher Region es stammt. Nutzen Sie dafür unseren kostenlosen Whatsapp-Service und senden uns Ihre Nachricht im Chat. (mawa, 28.10.2019)