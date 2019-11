Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Skulptural

Foto: Hersteller

It-Designer Virgil Abloh hat für den Schweden eine Kollektion entworfen. Zu haben ist die Serie Marerad ab 7. November. Tasche 9,99 Euro

www.ikea.com

Gestreift

Foto: Hersteller

Chinesisches Porzellan in afrikanischem oder französischem Design gibt es in der "Zweigstelle Boutique" am Bauernmarkt zu entdecken. 225 Euro

www.zweigstelle.com

Urmild

Foto: Hersteller

Rötungen, trockene Stellen, Unreinheiten: Das ist empfindliche Haut. Aesops Lösung: Der sanfte Seeking Silence Facial Hydrator. 47 Euro

www.aesop.com

Haarig

Foto: Hersteller

Handgemachte Einzelstücke aus Naturmaterialien sind die Clogs von "vvild", die in Wien-Döbling gefertigt werden. € 189

www.vvild.at

(RONDO, 4.11.2019)