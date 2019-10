Essex – In einem Lastwagencontainer in einem Industriepark in Essex, östlich von London, hat die britische Polizei Mittwoch Nacht 39 Leichen gefunden. Bei den Toten handelt es sich um 38 Erwachsene und einen Teenager. Der 25-jährige Fahrer des Lastwagens wurde festgenommen. Gegen den Nordiren wird wegen des Verdachts auf Mord ermittelt.

Laut Polizei soll der Lastwagen in Bulgarien registriert sein und am 19.Oktober am Grenzübergang Holyhead nach Großbritannien eingereist sein. Momentan sind die Beamten noch mit der Identifizierung der Opfer beschäftigt. (red, 23.10.2019)