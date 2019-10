Huaweis Mate X startet am 15. November in China. Foto: Huawei

Nach mehreren Verzögerungen bringt Huawei nun sein faltbares Smartphone, das Mate X, auf den Markt. Das Unternehmen nimmt in China erste Bestellungen für das Gerät entgegen. Interessierte müssen dafür tief in die Tasche greifen.

Hoher Preis

Der offizielle Start erfolgt am 15. November. Der Preis des Smartphones beginnt laut Reuters in China bei 16.999 Yuan – umgerechnet rund 2.160 Euro. Es ist damit eines der teuersten Smartphones am Markt. Wann das Mate X in anderen Ländern auf den Markt kommt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Seit kurzem bietet auch Samsung mit dem Galaxy Fold ein faltbares Smartphone an. Das Modell ist jedoch anders als das Mate X in mehreren Ländern erhältlich. Preislich spielen beide Geräte in der gleichen Liga, auch Samsung verlangt 2.100 Euro dafür. (red, 23.10.2019)