Mit der Vorteilscard wird Bahnfahren billiger. Foto: APA/EXPA/JFK

Wien – Allen Jugendlichen, die nächstes Jahr 18 Jahre alt werden oder sind, schenken die ÖBB eine Vorteilscard Jugend, die normalerweise 19 Euro kostet. Die Aktion läuft unter dem Motto "die Vorteilscard ist der neue Führerschein".

Damit können die Beschenkten ein lang Jahr zum halben Preis mit ÖBB-Zügen fahren. Die Aktion gilt von 1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2020. In diesem Zeitraum erhalten Personen ab ihrem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 19. Geburtstag kostenlos einmal die ÖBB Vorteilscard Jugend

Auch junge Menschen, die im Jahr 2020 noch 18 Jahre alt sind, also beispielsweise am 31. Oktober 2019 ihren Geburtstag hatten, können die Aktion vor ihrem 19. Geburtstag nutzen. Die Vorteilscard Jugend ist gegen Vorlage eines Ausweises an jedem ÖBB-Ticketschalter erhältlich. Das Angebot ist bis Jahresende 2020 befristet. (APA, 23.10.2019)