Die Berg- und Naturführerin will Frauen ihres Alters Mut zu Unternehmungen machen

Wenn Vienna Cammarota das Ziel ihrer Wanderung, Peking, erreicht, wird sie 73 Jahre alt sein. Foto: Getty Images/iStockphoto/zhaojiankang

Rom – Auf den Spuren Marco Polos: Die Italienerin Vienna Cammarota will die Seidenstraße entlang von Venedig bis Peking wandern. Trotz ihrer 70 Jahre will die ehrenamtliche Berg- und Naturführerin in zwei Jahren die Strecke hinter sich bringen. Der Start ist für April 2020 geplant.

Cammarota, frühere Finanzbeamtin aus Paestum südlich von Neapel, wird mit einem Zehn-Kilo-Rucksack in Richtung Balkan aufbrechen. Sie wird dann die Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, und Kirgistan durchwandern. Ein Jahr nach dem Start wird sie China erreichen und erst 2022 in Peking eintreffen. Die Nächte wird Cammarota in ihrem Zelt verbringen, sie hofft jedoch, Unterkunft bei der lokalen Bevölkerung zu finden. Kein GPS-Gerät, sondern lediglich eine Landkarte soll ihr den Weg weisen.

Sanfter Tourismus

"Ziel meiner Reise ist, Menschen auf der Wanderung kennenzulernen. Ich hoffe, Personen zu finden, die mich auf dem Weg unterstützen werden", sagte Cammarota. Mit ihrem Unternehmen will die Süditalienerin auch ein Vorbild für Frauen sein. Ihre Botschaft ist, dass Frauen, unabhängig von ihrem Alter, alles machen können, was sie sich vornehmen.

"Ich will Menschen – und besonders Frauen – meines Alters zeigen, dass man seine Träume verwirklichen kann. Bei meiner Ankunft in Peking werde ich 73 Jahre alt sein, doch ich bin sicher, dass ich es schaffe", ist Cammarota überzeugt. Die Süditalienerin will auch einen langsamen und sanften Tourismus propagieren. Bei ihrer Wanderung möchte sie komplett auf Plastik verzichten.

An internationale Fußmärsche ist Cammarota gewöhnt. Schließlich wanderte sie 2017 mehr als drei Monate lang auf den Spuren Goethes vom tschechischen Karlsbad bis Sizilien. Dabei durchquerte sie auch Tirol. Sie folgte somit der 1786 von Goethe unternommenen Italien-Reise. Cammarota hat außerdem bereits einen Monat in Nepal und Tibet verbracht und Reisen durch Israel, Patagonien und Madagaskar unternommen. (APA, 24.10.2019)