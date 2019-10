Die Experten überschlagen sich mit großen Vergleichen und Superlativen. Das, was den Forschern des Tech-Giganten Google gelungen ist, sei von ähnlich epochaler Bedeutung wie die Flugversuche der Gebrüder Wright, heißt es heute etwa in einem Kommentar im Fachblatt "Nature": Der Quantencomputer würde abheben und seinen Kitty-Hawk-Moment erleben. (Kitty Hawk ist der Ort, wo am 17. Dezember 1903 der erste kontrollierte und motorisierte Flug der Geschichte stattfand.)

Im angesehenen britischen Wissenschaftsmagazin ist heute Mittwoch mit beachtlicher medialer Begleitmusik auch die dazugehörige Studie offiziell erschienen. Und die Firma Google selbst lässt in einer dazugehörigen Aussendung stolz verlauten, dass ihr Chip namens Sycamore eine Berechnung "in 200 Sekunden durchführen konnte, für die der schnellste Supercomputer der Welt 10.000 Jahre gebraucht hätte".

Mitarbeiter des Google-Forscherteams an der Universität von Kalifornien in Santa Barbara: Charles Neill, Pedram Roushan, Anthony Megrant und Gruppenleiter John Martinis (von links). Foto: Matt Perko/UCSB

Stehen wir damit tatsächlich vor einer Epochenwandel in der Computertechnik, der lange erwartet wurde, und vor einem neuen Computerzeitalter, und in das wir nun – womöglich früher als gedacht – eingetreten sind? Oder geht es eher um ein PR-Manöver von Google, das sich im Wettlauf mit anderen Firmen wie IBM befindet?

"Schlecht gehütetes Geheimnis"

Die Kommunikation dieses Durchbruchs freilich war alles andere als ein Meisterstück und holperte ordentlich: Denn bereits Ende September war eine frühere Fassung der nun offiziell veröffentlichte Studie kurz auf einem Server der Nasa abrufbar. Die Zeitung "Financial Times" bekam von dem "am schlechtesten gehütete Geheimnis der Quanten-Technologie" Wind, und damit war mehr als nur das Gerücht in der Welt, dass der Tech-Gigant einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zum Quantencomputer erreicht habe.



Am Montag dieser Woche schlug dann Konkurrent IBM zurück – ohne dass freilich die Originalstudie der Google-Forscher noch offiziell veröffentlicht war. IBM relativierte vorab die Leistung von Google und behauptete in einer eigenen Presseaussendung, dass die Konkurrenz getrickst habe. Ein richtig programmierter Supercomputer würde für die Rechenaufgabe nicht 10.000 Jahre, sondern gerade einmal zweieinhalb Tage benötigen. Und damit sei auch der behauptet Durchbruch sehr viel kleiner als gedacht. Wissenschaftlich abgesichert wurde die Behauptung durch ein Paper am Preprint-Server Arxiv.

Überhastete "Nature"-Publikation

Wohl auch als Reaktion darauf ist nun nur zwei Tage später, am Mittwoch, das Google-Paper in "Nature" etwas überhastet erschienen – ohne die sonst übliche Vorankündigung. Und auch die Pressekonferenz dazu wird erst nach der Publikation stattfinden, nämlich heute Abend, was ebenfalls völlig unüblich ist. Das letzte Wort in Diskussion über die Bedeutung des Durchbruchs – und im Streit zwischen Google und IBM– wird wohl noch lange nicht gesprochen sein.

Doch alles noch einmal der Reihe nach. Physiker – darunter führend auch Forscher aus Österreich wie Peter Zoller oder Jürgen Blatt von der Uni Innsbruck – arbeiten seit Jahren theoretisch und praktisch an der Entwicklung von Quantencomputern. Diese völlig neuartigen Rechenmaschinen würden – wenn sie denn erst einmal funktionieren – über gigantische Rechenleistungen verfügen und unsere heutigen Computer alt aussehen lassen.

Völlig andere Grundbausteine

Der fundamentale Unterschied liegt in den Grundprinzipien: Während unsere heutigen Rechner unter den Bedingungen und Gesetzen der klassischen Physik arbeiten – also mit binären Bits, die immer nur den Wert 0 oder 1 annehmen können – arbeiten Quantencomputer mit sogenannten Qubits (kurz für Quantenbits). Solche Qubits können, für den Laien schwer vorstellbar, 0 und 1 gleichzeitig sein, und sie können Rechenoperationen nicht nacheinander, sondern simultan ausführen. Dadurch nimmt die Menge an Informationen, die Quantencomputer verarbeiten können, in exponentiellem Maße zu.

Sind Quantencomputer ausgereift, hätten sie dank ihrer ungeheuren Rechenleistung natürlich alle möglichen praktischen Anwendungen. Zwei Anwendungen sind dabei besonders interessant: Zum einen könnten solche Computer aufgrund ihrer Rechenleistung auch die besten Verschlüsselungen knacken. Und zum anderen sind sie besonders gut für Optimierungsprobleme geeignet, die beim maschinellen Lernen zu lösen ist. Das könnte der ohnehin bereits boomenden KI-Forschung einen weiteren entscheidenden Kick geben.

Einer der Bestandteile des Google-"Quantencomputers" im Labor der Universität von Kalifornien in Santa Barbara. Foto: Reuters

Doch so weit sind wir noch nicht: Die Bedingungen, um stabile Quantenberechnungen zu erreichen, sind technisch freilich nur mit großem Aufwand zu erreichen. Nicht nur aus diesem Grund sind in den vergangenen Jahren große Tech-Multis mit viel Geld in die Forschung eingestiegen, die deshalb allem Anschein nach sehr viel schneller voranschreitend – bei entsprechend größerer Konkurrenz.

Die sogenannnte Quantenüberlegenheit

Als ein entscheidender Meilenstein in dem Wettlauf gilt die sogenannte Quantum Supremacy, die Quantenüberlegenheit. Dieser Begriff wurde vom US-Physiker John Preskill vor sieben Jahren geprägt und beschreibt den Moment, in dem Quantencomputer Probleme berechnen können, die auch die besten derzeitigen Supercomputer nicht schaffen.

Der Google-Studie zufolge hat ein von Forschern des Google Quantum Artificial Intelligence Lab konstruierter Chip mit 53 Qbits – das 54. ist offenbar kaputtgegangen – in etwa drei Minuten und zwanzig Sekunden eine sehr schwierige, speziell für dieses Experiment entworfene Aufgabe gelöst. Und die schnellsten Supercomputer der Welt würden für die gleiche Berechnung 10.000 Jahre brauchen.

Der Sycamore-Chip (hier im Bild) besteht aus 54 Qubits mit supraleitfähigen Schleifen. Beim Rechenexperiment funktionierten allerdings nur 53. Foto: F. Arute et al. Nature 574, 505–510 (2019).

Hat Google damit also die Quantenüberlegenheit erreicht? Naja, sagen einige etwas skeptische Physiker sinngemäß– wie auch John Preskill: Der Konzern habe das mathematische Problem, das der Chip Sycamore so schnell gelöst hat, gezielt ausgewählt, damit sich der "Quantencomputer" bewähren konnte. Es sei aber ein Problem von "keinem besonders großen praktischen Interesse". Dennoch sei der Fortschritt beeindruckend.

Einige Schönheitsfehler

Auch für den Experimentalphysiker Rainer Blatt von der Universität Innsbruck und dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ist die Arbeit "sicher ein Meilenstein" im Quantencomputing-Bereich. Aus seiner Sicht haften dem aber ein paar Schönheitsfehler an: "Die Statements drum herum und den 'Hype' halte ich für mindestens fragwürdig." Man dürfe nicht vergessen, dass dahinter Firmen stehen, die auch Marketinginteressen verfolgen.

Auch Google-CEO Sundar Pichai ließ es sich nicht nehmen, mit dem "Quantencomputer" abgelichtet zu werden. Foto: Reuters

Blatt hält es so wie die IBM-Kollegen für übertrieben, dass ein herkömmlicher Supercomputer für diese Aufgabe – wie behauptet – rund 10.000 Jahre benötigen würde. Generell ist der österreichische Pionier des Quantencomputing nicht glücklich mit dem in diesem Fall prominent angeführten Begriff der "Quantenüberlegenheit". Das sei im Englischen semantisch nahe an der Wortwahl rassistischer Gruppen ("white supremacy") und suggeriere eine umfassende Überlegenheit des Ansatzes.

Keine praktischen Anwendungen

Der Experimentalphysiker spricht hingegen lieber von "Quantenvorteil" (quantum advantage). Auch weil dieser Begriff etwa medialen Übertreibungen ein wenig Vorschub leiste. Die Arbeit des Google-Teams zeige auf jeden Fall, dass man mit dem Ansatz "wirklich komplizierte Dinge machen kann". Die hier gezielt ausgesuchte Aufgabe habe aber keine wie auch immer geartete Anwendungen und sei daher nicht unbedingt "zielführend", wie Blatt ganz ähnlich wie Preskill argumentiert.

Mit dem neuen Computerzeitalter wird es also wohl noch etwas dauern – zumal für uns Normalverbraucher: John Preskill schätzt, dass es die ersten Allzweck-Quantencomputer erst in 30 Jahren geben werde. (tasch, APA, 23.10.2019)