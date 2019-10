Ein Salat, der nach Farben abgestimmt ist und von Paul Austers "Leviathan"-Romanfigur Maria Turner inspiriert ist. Ein Gericht mit Kohlsprossen, das die Antwort auf ein Gedicht von Kurt Tucholsky sein soll, oder ein Quitten-Pekan-Crumble als Reminiszenz an Goethe und Schiller: Nicole Giger hat in ihrem Buch "Ferrante, Frisch und Fenchelkraut" ihre zwei Leidenschaften, die Literatur und das Kochen, geschickt miteinander verwoben.

Ferrante, Frisch und Fenchelkraut

Nicole Giger

AT-Verlag

30,80 Euro

ISBN: 978-3-03902-007-2

Einband: Gebunden

Umfang: 320 Seiten Foto: AT Verlag

Giger studierte Germanistik und betreibt den Blog "Mags Frisch", wo sie regelmäßig Rezepte veröffentlicht. Im Buch stellt sie jeweils mehrere Seiten mit Wissenswertem aus der Literatur – oder auch nur ein Gedicht samt einer persönliche Anekdote – voran und schließt danach ein eigenes, dazupassendes Rezept an.

Das ergibt eine bunte Mischung durch die Küchen der Welt und durch die Welt der Literatur. Wir erfahren, dass Nikolai Gogol eine Schwäche für Makkaroni hatte und bekommen dann ein Rezept für Makkaroni mit geröstetem Karfiol, Pesto und Mascarpone, Wladimir Kaminers "Russendisko" inspirierte sie zu einem Kartoffelsalat-Rezept.

Am Ende des Buches gibt es schließlich noch ein Kapitel mit Basics von Nussbutter über Dukkah bis zu marinierten Eiern. Insgesamt eine nette Idee, besonders eben für Menschen, die ebenfalls beides mögen: Literatur und Kochen. (Petra Eder, 26.10.2019)



Elias Canettis "Stimmen von Marrakesch" lieferten die Inspiration zu "Ras El-Hanout-Linsensuppe mit Fladenbrot", nachfolgend das Rezept:

RAS EL-HANOUT-LINSENSUPPE MIT FLADENBROT

Fotografie © Nicole Giger, AT Verlag / www.at-verlag.ch

2 EL Sesamöl

2 Knoblauchzehen

8 kleine Schalotten

200 g rote Linsen

1 EL Ras el-Hanout

700 g passierte Tomaten

250 ml starke Bouillon

1 Dose Tomaten ( Pelati )

2 TL Rohrzucker

1 EL Tomatenmark

2 Lorbeerblätter grobkörniges Salz, Pfeffer aus der Mühle

einige Spritzer Limettensaft zum Abschmecken

Cashews, schwarzer Sesam und Koriander zum Garnieren

Fladenbrot zum Servieren





1 Das Sesamöl in einem Topf erhitzen.

Den Knoblauch in feine Scheiben schneiden und zusammen mit den ganzen Schalotten (falls sie zu groß sind, halbieren) beigeben. Linsen und Ras l-Hanout hinzufügen und alles kurz anrösten.

2 Passierte Tomaten, Bouillon und Dosentomaten hinzufügen. Rohrzucker, Tomatenmark und Lorbeer beigeben und bei niedriger Hitze etwa 35 Minuten köcheln lassen. Die Suppe nach Wunsch mit Salz, Pfeffer und Limettensaft abschmecken.

3 Cashews ohne Fett in einer Pfanne rösten, bis sie zu duften beginnen. Die Suppe in Schalen verteilen, mit Cashews, Sesam und Koriander garnieren und mit Fladenbrot servieren.