"Gesamt fühle ich mich in der Lage, ein weiteres Unternehmen zu integrieren": VGN-Chef Horst Pirker.

Wien – Horst Pirker, Vorstand der Magazingruppe VGN, ist nach dem Komplettabgang des "profil" Richtung Kurier-Verlag in Shoppinglaune. Es wäre "schön, eine zweite Gruppe unserer Größenordnung anzudocken", sagte er am Mittwoch in den "Salzburger Nachrichten" und nennt dies ein "strategisches Ziel": "Gesamt fühle ich mich in der Lage, ein weiteres Unternehmen zu integrieren." Er habe mehrere Kandidaten dafür "im Kopf", nannte aber keine Details.

"News" werde "neu positioniert", das Konzept dafür soll in den nächsten drei Monaten entstehen. "Sicher ist, dass der Weiterbestand von 'News' außer Zweifel steht", betonte Pirker. (APA, 23.10.2019)