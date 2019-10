In dieser Galerie: 2 Bilder In diesem Lkw wurden die Leichen entdeckt. Foto: AFP/BEN STANSALL Am späten Nachmittag wurde der Lastwagen abtransportiert. Foto: APA/AFP/BEN STANSALL

DER STANDARD

Mitten in der fiebrigen Brexit-Debatte sind die Briten auf brutale Weise daran erinnert worden, dass viele Probleme vor Grenzen nicht haltmachen. In der Nacht auf Mittwoch wurde der Rettungsdienst von Thurrock etwa 30 Kilometer östlich von London zu einem Industriegebiet in der nahen Ortschaft Grays gerufen. In einem dort abgestellten Lkw aus Bulgarien fanden die Sanitäter die Leichen von 39 Menschen. Die alarmierte Polizei nahm den 25-jährigen Fahrer unter Mordverdacht fest. Premierminister Boris Johnson sprach von einer schrecklichen Tragödie, Innenministerin Priti Patel kündigte noch härteren Kampf gegen Menschenschmuggler an.

Ihre Beamten seien gegen 1.40 Uhr an den Fundort gerufen worden, teilte die stellvertretende Polizeipräsidentin von Essex, Pippa Mills, mit. Sämtliche Insassen des Kühlcontainers, 38 Erwachsene und ein Jugendlicher, seien zu diesem Zeitpunkt bereits tot gewesen.

Der Fundort befindet sich in der Nähe des großen Londoner Containerhafens von Tilbury; Ermittlungen zufolge war der mit einem Container beladene Anhänger im Hafen Purfleet ins Land gekommen. Dort docken Autofähren aus dem belgischen Hafen Zeebrugge an. Der festgenommene Fahrer stammt aus Nordirland, von wo auch die Zugmaschine gekommen sein soll. Das Fahrzeug hat bulgarische Kennzeichen, war aber laut Premierminister Bojko Borissow seit seiner Anmeldung im Jahr 2017 nicht mehr im Land.

58 tote Chinesen

Großbritannien hat immer wieder Tragödien mit Menschenschmuggel erlebt. Normalerweise konzentriert sich dieser auf die Häfen am Ärmelkanal sowie den 1993 eröffneten Tunnel zwischen Calais und Folkestone. Im Hafen von Dover kontrollierten Zollbeamte im Jahr 2000 einen Lastzug aus den Niederlanden. In dem Kühlcontainer fanden sie zwei gerade noch lebende junge Männer und 58 Leichen, allesamt Chinesen. Ihr Fluchtvehikel war zum Massengrab geworden, weil der Fahrer an einem heißen Junitag die Kühlung abgeschaltet hatte. Er wurde später wegen Totschlags zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Seit Beginn des Jahrhunderts hat Großbritannien in Absprache mit Frankreich und den anderen Anrainerstaaten die Kontrollen in den Kanalhäfen verstärkt und im Hafen und am Tunneleingang von Calais auch finanziell zur Sicherung der Anlagen beigetragen. Dennoch versuchen Flüchtlinge aus Afrika und Asien, auf rollende Lastwagen aufzuspringen oder sich unter Containern festzuklammern. Immer wieder kommen dabei junge Männer ums Leben.

Verdrängungseffekt

Experten für organisierten Menschenschmuggel bei der nationalen Kriminalbehörde NCA wiesen im vergangenen Jahr auf einen Verdrängungseffekt der Abwehrmaßnahmen am Ärmelkanal hin. Zunehmend würden die kriminellen Banden auf irische Häfen ausweichen. Dies könnte auch die Route des bulgarischen Lastwagens gewesen sein.

Durch den bevorstehenden Brexit sind die Fährverbindungen zwischen Cherbourg und Roscoff in Frankreich und dem südirischen Hafen Rosslare ausgebaut worden. Der gewaltige Umweg über die Nachbarinsel im Westen Großbritanniens hätte die Zollbeamten in Holyhead stutzig machen können. "Wenn der Lastwagen wirklich aus Bulgarien kam, wäre die Einreise über Holyhead schon sehr ungewöhnlich", findet Seamus Leheny von der Transportlobbygruppe FTA.

Von der Vernehmung des Fahrers versprechen sich die Ermittler nun Erkenntnisse über die letzte Reise sowie die Nationalität der 39 Toten. Im Unterhaus drückten viele Abgeordnete ihren Schock und ihre Trauer aus. Man wolle sich gar nicht genauer vorstellen, sagte Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn, welch schreckliche Szenen sich in dem Container abgespielt haben müssen.

Legale Fluchtwege gefordert

Die innenpolitische Sprecherin der größten Oppositionspartei, Diane Abbott, erinnerte daran, dass niemand auf der Suche nach einem besseren Leben seine Heimat leichten Herzens verlasse: "Wir brauchen sichere und legale Routen für Flüchtlinge."

Die konservative Regierung verfolgt eine extrem rigide Asylpolitik. Man wolle Leute nicht dazu ermutigen, sich Schleppern auszuliefern und große Gefahren auf sich zu nehmen, so das Argument. (Sebastian Borger aus London, 23.10.2019)