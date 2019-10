Niederösterreicher schenkt Partie gegen leidenden Franzosen her: "Er ist in die Ecke gegangen und hat fast zu weinen angefangen"

Wien – Dennis Novak hat am Mittwoch seinen zweiten Einzug ins Achtelfinale von Wien nach 2017 quasi weggeschmissen. Der 26-jährige Niederösterreicher musste sich einem theatralisch leidenden Gael Monfils (FRA-4) nach 97 Minuten mit 6:2,5:7,3:6 geschlagen geben.

"Was er auf dem Platz teilweise abgezogen hat, war etwas übertrieben. Er ist in die Ecke gegangen und hat fast zu weinen angefangen", sagte Novak nach der Partie eingetunkt in Frust. Novak hatte den Sieg am Schläger, den ersten Satz gewann er locker. Monfils ließ sich mehrmals behandeln, nahm dann sogar ein langes medical time out. Man schaute nur mehr auf die Uhr, wartete bis Monfils aufgeben würde.

Rechter Oberschenkel, linker Knöchel, Bauch tut weh, manchmal schien es, als könnte der Franzose nicht mehr aufstehen, geschweige denn gerade gehen. Novak: "Nach seiner Verletzungspause war es etwas komisch, er hat auf einmal gut serviert und bei jedem zweiten Aufschlag voll durchgezogen."

"Natürlich blöd"

Novak baute kontinuierlich ab, schenkte Monfils den zweiten Satz, nachdem er beim Stand von 5:6 nicht im Stande war, eine 30:0-Führung bei eigenem Aufschlag durch zu bringen. Ist es eine mentale Geschichte? Novak gab sich weniger selbstkritisch als erwartet. "Er hat dann gut serviert, bei meinen Aufschlag-Games war für ihn nichts zu holen. Die zwei Breaks, die ich kassiert habe, waren natürlich blöd. Das sind die zwei, drei Punkte, die ich mir vorwerfen kann."

Der sterbende Schwan Monfils war bis dato ein Publikumsliebling in der Stadthalle. Ob das Wiener Publikum nach dieser Perfomance not amused ist?"Ich bin frustriert, dass ich nicht fit bin. So aufzutreten ist nicht meine Art. So etwas wollen die Fans nicht sehen. Aber ich bin ein Kämpfer, genossen habe ich das Spiel nicht", sagte Monfils und hatte eine Erklärung für Novaks rapiden Leistungsabfall parat: "Dennis ist wohl nervös geworden"

Nach verlorenem zweiten Satz entschied ein Break zum 5:3 im Schlussdurchgang zugunsten Monfils. Ein Selbstfaller. (Florian Vetter, 23.10.2019)

1. Runde:

Pablo Carreno Busta (ESP) – Denis Shapovalov (CAN) 6:3,7:5

Sam Querrey (USA) – Adrian Mannarino (FRA) 6:3,6:4

Andrej Rublew (RUS) – Alexander Bublik (KAZ) 6:1,6:7(3),7:6(6)

Michail Kukuschkin (KAZ) – Borna Coric (CRO-8) 6:4,6:4

Gael Monfils (FRA-4) – Dennis Novak (AUT) 2:6,7:5,6:3

Doppel – 1. Runde:

Marcus Daniell/Philipp Oswald (NZL/AUT) – Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) 4:6,7:5,10:7