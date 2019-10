Dennis Shapovalov unterlag dem Spanier Pablo Carreno Busta mit 3:6,5:7. Foto: APA/EXPA/LUKAS HUTER

Wien – Sie figurieren im ATP-Ranking auf den Platzen 18, 27 und 32, doch für alle drei Kanadier war der Trip nach Wien die Reise nicht wert: Felix Auger-Aliassime musste am Mittwoch vor seinem ersten Einsatz wegen einer Knöchelverletzung passen, Dennis Shapovalov unterlag dem Spanier Pablo Carreno Busta mit 3:6,5:7, und schon am Dienstag hatte sich auch Milos Raonic gleich zum Auftakt verabschiedet.

Verletzungspech

Der 19-jährige Auger-Aliassime hatte sich bei seiner Wien-Premiere im Vorjahr gleich in der ersten Runde verabschiedet, dieses Jahr verhinderte eine am Dienstag erlittene Knöchelverletzung ein Antreten. Shapovalov, der am Sonntag in Stockholm seinen ersten ATP-Titel geholt hatte, verpatzte seine Premiere beim Erste Bank Open ebenso. Und Raonic, die ehemalige Nummer 3 der Welt, hatte gegen Chung Hyeon (KOR) mit 4:6,5:7 verloren.

Der für Auger-Aliassime als Lucky Loser in den Bewerb gerutschte Kasache Alexander Bublik bereitete dem starken Russen Andrej Rublew einige Probleme. Der 22-jährige Weltranglisten-22., der am Sonntag in Moskau triumphiert hatte, brachte zunächst den Schwung aus seiner Heimat und ließ Bublik beim 6:1 keine Chance. Danach benötigte er aber nach verlorenem Tiebreak im zweiten Satz noch die volle Distanz. Erst mit dem vierten Matchball und nach 2:18 Stunden siegte Rublew mit 6:1,6:7(3),7:6(6). Er trifft im Achtelfinale auf Raonic-Bezwinger Chung. (APA, 23.10.2019)

1. Runde:

Pablo Carreno Busta (ESP) – Denis Shapovalov (CAN) 6:3,7:5

Sam Querrey (USA) – Adrian Mannarino (FRA) 6:3,6:4

Andrej Rublew (RUS) – Alexander Bublik (KAZ) 6:1,6:7(3),7:6(6)

Michail Kukuschkin (KAZ) – Borna Coric (CRO-8) 6:4,6:4

Gael Monfils (FRA-4) – Dennis Novak (AUT) 2:6,7:5,6:3

Doppel – 1. Runde:

Marcus Daniell/Philipp Oswald (NZL/AUT) – Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) 4:6,7:5,10:7