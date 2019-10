Lesen und Schreiben ist nicht für alle eine Selbstverständlichkeit. Viele Menschen in Österreich haben nicht ausreichend schreiben und/oder lesen gelernt, und das trotz absolvierter Schulpflicht. Manchen von ihnen gelingt es jahrelang ihr "Geheimnis" zu bewahren. So wie Frau D.:

Frau D. aus NÖ ruft am Alfatelefon, einer Beratungsstelle für Alphabetisierung, direkt nach Ausstrahlung eines Fernsehbeitrags an. Sie hat eine Schreibschwäche, kann kaum lesen und schreiben, aber davon weiß niemand, nicht einmal ihre Familie. Sie schreibt keine Einkaufszettel, das Ausfüllen von Formularen schafft sie nur mit Hilfe eines Wörterbuches. Obwohl sie seit 30 Jahren nichts mehr geschrieben hat, arbeitet sie seit 20 Jahren im Einzelhandel und ist bei ihren Kolleginnen und Kollegen sehr angesehen. Mit Zahlen und Rechnen hat sie kein Problem. Sie erzählt, dass sie in Ermangelung von Lesekenntnissen alle Artikelnummern, immerhin mehr als 3.000 mehrstellige Codes, auswendig weiß.