Salzburg – Red Bull Salzburg hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League eine 2:3-Heimniederlage gegen Napoli kassiert. In einer mitreißenden Partie vor knapp 30.000 Zuschauern in Wals-Siezenheim war ein Doppelpack von Erling Haaland (40./Elfmeter, 72.) zu wenig, weil die Italiener dank Dries Mertens (17., 64.) und Lorenzo Insigne (73.) dreimal trafen.

Salzburg liegt damit in Gruppe E nach drei Partien vier Punkte hinter Napoli und drei Zähler hinter Liverpool an dritter Stelle, die nächste Partie steigt am 5. November in Neapel. Für die "Bullen" endete eine bemerkenswerte Heimserie. Zuvor war man seit 71 Pflichtspielen und 19 Europacup-Partien vor eigenem Publikum ungeschlagen gewesen. (APA, 23.10.2019)

Fußball-Champions-League – Gruppe E, 3. Runde:

Red Bull Salzburg – SSC Napoli 2:3 (1:1)

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 29.520 (ausverkauft), SR Turpin (FRA)

Tore: 0:1 (17.) Mertens

1:1 (40.) Haaland (Elfmeter)

1:2 (64.) Mertens

2:2 (72.) Haaland

2:3 (73.) Insigne

Salzburg: Stankovic (32. Coronel) – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – Junuzovic, Mwepu (89. Koita) – Daka (68. Ashimeru), Minamino, Hwang – Haaland

Napoli: Meret – Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo – Callejon (80. Elmas), Allan, Ruiz, Zielinski – Mertens (76. Llorente), Lozano (65. Insigne)

Gelbe Karten: Haaland bzw. Lozano, Malcuit, Llorente