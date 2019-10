MAZDA

Überraschung bei Mazda: Mit dem MX-30 steigen die Hiroschimer in das batterieelektrische Zeitalter ein. So spät wie möglich, so früh wie nötig, lautete ja deren diesbezügliches Motto, und der Schnittpunkt dieser beiden Koordinaten ist nun 2020 erreicht, nächsten Herbst kommt der Wagen auch schon nach Österreich. Dementsprechend überstrahlt der Mazda-Stromer alles andere am Stand, so auch die Abteilung mit den Umweltthemen, die die Öko-Strategie der Japaner noch einmal anschaulich erläutert – in deren Zuge in naher Zukunft auch Plug-in-Hybride kombiniert mit Diesotto zu erwarten sind. Beim MX-30 handelt es sich um einen mittelgroßen SUV im typischen Kodo-Design, das sieht also schon einmal richtig gut aus. Angetrieben wird an der Front, Mazda meldet eine 50:50-Achslastbalance, und die 35,5-kWh-Batterie lässt auf eine WLTP-Reichweite irgendwo zwischen 200 und 250 km schließen. Sogar eine Preispeilung gibt es schon: Die Edition One kommt auf 34.990 €.