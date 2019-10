Bayerns Ministerpräsident: "Warum ungewollt in Österreich Geld lassen, wenn man in Bayern ein herzliches Dankeschön bekommt?"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ruft die Österreicher zur Ordnung und die Bayern zum Urlaubsprotest auf. Foto: APA/dpa/Kneffel

Innsbruck – Das informelle Selbstverständnis der Bayern lässt sich auf die Formel "Mia san mia" bringen. Und das bayerische Mia lässt sich Fahrverbote im benachbarten Österreich nur sehr ungern gefallen. Das zeigte nun Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Er hat nämlich aufgrund der von der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung angekündigten Fahrverbote für die Wintersaison einen Ratschlag für seine Landsleute in Sachen Urlaubsplanung parat. "Offenkundig ist es so, dass in Tirol die Straßen so überfordert sind, dass der Skiurlaub dort wenig Sinn macht", erklärte Söder am Mittwoch im Landtag in München.

Winterurlaub daheim

Er rate dazu, die Urlaubsplanung noch einmal zu überdenken, so der Ministerpräsident und warb gleichzeitig eindringlich für ein Wintervergnügen im heimatlichen Bayern: "Warum ungewollt in Österreich Geld lassen, wenn man in Bayern ein herzliches Dankeschön bekommt?". Die Verbote seien nicht überraschend, meinte der CSU-Chef, aber sie seien ein "Verhalten, das Freunde einfach nicht tun sollten". (red, APA, 23.10.2019)