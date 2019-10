19.40 REPORTAGE

Re: Jenseits der Hecke – Clash der Kulturen im Kleingarten Der Schrebergarten gilt oft als Symbol deutscher Spießigkeit, oft führen schon Petitessen zum Krieg am Gartenzaun. Etwa wenn Hecken nicht ordentlich gestutzt sind. Doch es zeichnet sich ein Kulturwandel ab. Bis 20.15, Arte

20.15REPORT

Dok 1: Der Tod – Coach des Lebens Stellen Sie sich vor, Sie hätten nur noch wenige Wochen zu leben. Was würden Sie tun? Ex-Neos-Politiker Matthias Strolz will Menschen mit ihrer wohl größten Angst konfrontieren: dem eigenen Tod. Bis 21.05, ORF1

21.00 NEUE STAFFEL

Peaky Blinders – Gangs of Birmingham An der Börse kommt es zum Crash, das Guthaben der Shelby Company ist nichts mehr wert. Michael wird aus den USA zurückbeordert, Tommy muss wieder die Zügel des Familiengeschäfts in die Hand nehmen. Arte zeigt die ersten drei Folgen der fünften Staffel. Dramaserie von Steven Knight. Bis 23.55, Arte

Netflix

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Ernten für ein besseres Leben Anfang Juni sind in Niederösterreich zwei Erntehelfer tödlich verunglückt. Unter welchen Bedingungen arbeiten die Erntehelfer in Österreich, und wie leben sie in ihrer Heimat? Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Inside London Tory-Abgeordneter Greg Hands, ORF-Korrespondentin Eva Pöcksteiner, Cathrin Kahlweit (Süddeutsche Zeitung), Handelsdelegierter Christian Kesberg und Politologin Waltraud Schelkle diskutieren mit Roland Adrowitzer über den Brexit. Bis 21.55, ORF 3

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Hinter den Kulissen des Brexits – Protokoll einer Scheidung Deal oder harter Brexit? Für alle Beteiligten sind die Brexit-Verhandlungen eine nervenaufreibende Zeit. Immer wieder geraten die Verhandlungen durch die ungeklärte Position der Briten ins Stocken. Filmemacher Lode Desmet begleitet den Chefunterhändler des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt, über zwei Jahre bei diesem aufregenden Austrittsprozess. Bis 0.00, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Streit ums Schneeband – Klimaschutz statt Wintersport? Mit Gebi Mair (Grüne), Josef Burger (Kitzbüheler Bergbahn), Klimaaktivistin Julianne Fehlinger, Publizistin Birgit Kelle, Tourismusforscher Peter Zellmann. Bis 23.25, Servus TV

22.30 JUBILÄUM

Eco Standort Österreich: Zahlen, Daten, Wirtschaftsfakten. / 40 Jahre Eco: 40 Jahre Wirtschaftsleben. / Ein Blick hinter die Kulissen der Sendung. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl: Thomas Stipsits anlässlich seines Krimis Kopftuchmafia, STS-Musiker Schiffkowitz, Schriftsteller und Fotograf Michael Horowitz und Journalistin und Bloggerin Menerva Hammad. Bis 0.05, ORF 2