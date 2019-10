Disney+ startet am 12. November. Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Bevor es Streaming-Angebote gab hat man einen Film auf einem Datenträger oder per Download gekauft und ihn dann quasi in alle Ewigkeit besessen. Oder zumindest bis VHS, DVD oder Festplatte den Geist aufgegeben haben. Mit Streaming-Angeboten kann man auf Filme und Serien nur solange zugreifen, solange sie vom Anbieter verfügbar sind. Doch oft verschwinden Inhalte nach einiger Zeit, etwa wenn Lizenzdeals ablaufen. Beim kommenden Streaming-Dienst von Disney werden Nutzer Filme behalten können, auch wenn sie aus dem Angebot fallen. Allerdings muss man dazu einiges beachten.

Download

Erstens: Filme, die man behalten möchte, muss man bei Disney+ herunterladen. Wer sichergehen will, dass er einen Disney-Klassiker länger ansehen kann, muss einen Download durchführen. Und zweitens: das Abo muss dafür aufrecht erhalten bleiben. Es ist also nicht möglich, dass Nutzer Filme herunterladen, das Abo kündigen und die Filme dann weiter ansehen. Aber zumindest haben sie weiterhin Zugriff darauf, wenn der Filme aus dem Streaming-Katalog genommen wird. Das erklärte CEO Bob Iger in einem Interview am Vanity Fair New Establishment Summit 2019.

Disney+ startet am 12. November mit einer Mischung als neuen Inhalten wie das "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" und Klassikern wie "Three Men and a Baby", "Three Musketeers" oder "Fantasia". Zunächst wird der Dienst in den USA, Kanada und den Niederlanden verfügbar sein. Eine Woche später folgen Australien und Neuseeland. In Österreich wird man wohl bis Anfang 2020 warten müssen. (red, 24.10.2019)