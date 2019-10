Dieses Outfit erhalten Nutzer des Premium-Dienstes von "Fallout 76". Foto: Bethesda

Fallout 76 zählte zu den größten Enttäuschungen des vergangenen Jahres. Das Online-Rollenspiel von Bethesda strotzte vor Bugs und fiel auch hinsichtlich des Inhalts bei Tests und Spielern durch. Nach und nach hat der Hersteller allerdings vielerorts nachgebessert und mit dem Feedback der Community gearbeitet, sodass Fallout 76 doch noch für positives Feedback sorgte. Nun hat Bethesda aber ein neues Premium-Modell für das Online-RPG vorgestellt, das viele Nutzer sprachlos zurücklässt.

Private Server seit Launch im Gespräch

Fallout 1st kostet monatlich 15 beziehungsweise jährlich 120 Euro und bringt private Welten, monatlich 1.650 Atome, ein unverwechselbares Outfit, Spielersymbole und Emotes-Pakete, einen unbegrenzten Stauraum und ein Überlebenszelt im Spiel. Private Server, auf denen User gemeinsam mit Freunden spielen können, hatten sich viele Spieler seit dem Launch erhofft. Damals wurde auch von Bethesda darüber gesprochen – der Kostenaspekt wurde aber ausgelassen.

Viele Spieler dachten anfangs an einen Schmäh

Die Community des Games, die mit Bethesda eng zusammengearbeitet hat, um das Spiel maßgeblich zu verbessern, zeigt wenig Verständnis für den Premium-Dienst. In den sozialen Netzwerken und im Subreddit zu dem Spiel macht sie ihren Unmut kund. Anfangs dachten viele Nutzer noch, dass das ein Scherz von Bethesda sei. "Das ist so, als würde ich jemandem einen Heiratsantrag schicken, wenn die Beziehung bereits vorbei ist", merkte ein User spottend an.

Scherzbold kapert Domain für "Fallout 1st"

Zugute halten muss man Bethesda immerhin, dass nur ein User Fallout 1st-Abonnent sein muss, um einen privaten Server gemeinsam mit Freunden zu verwenden. Ob sich nun aber viele Nutzer für den Premium-Dienst finden, ist offen. Vielleicht macht Bethesda angesichts der Aufregung noch einen Rückzieher. Bewerben kann es den Dienst über eine eigene Website ohnehin nicht: Ein Scherzbold hat sich die Domain für Fallout 1st bereits geschnappt und macht sich dort über das Abo lustig. (red, 24.10.2019)