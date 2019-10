Die Abschaffung der Zeitumstellung wurde bereits in die Wege geleitet. Was dafür und was dagegen spricht – und was das für uns bedeutet

Am Sonntag, dem 27. Oktober, können wir wieder eine Stunde länger schlafen. In der Nacht erfolgt die Umstellung von der Sommerzeit auf die Winterzeit. Doch das Drehen an den Uhren könnte bald Geschichte sein. Die Abschaffung der Zeitumstellung wurde von der EU bereits in die Wege geleitet. Was dafür und was dagegen spricht – und wie die Änderung erfolgen soll, erklärt Chronikressortleiterin Rosa Winkler-Hermaden. Den Podcast hören Sie hier. Den dazugehörigen Artikel gibt es hier. (red, 25.10.2019)



Zeitumstellung ja oder nein – was meinen Sie? Foto: APA/dpa/Ralf Hirschberger