Dr. Disrespect ist einer der bekanntesten Streamer auf Twitch. Regelmäßig zieht der US-Amerikaner zehntausende Zuschauer zu seinen Übertragungen an. Er zeigt sich hauptsächlich beim Spielen von Shootern wie PUBG, COD, Fortnite und auch Apex Legends. Das Faible für das Genre geht auf die Vergangenheit des Mannes zurück: Er hat zuvor bei Sledgehammer Games gearbeitet, bei dem er als Level-Designer für COD: Advanced Warfare fungierte.

Als Entwickler jährlich 56.000 Dollar lukriert

In einem Stream hat Guy Beahm – so der gebürtige Name des Kaliforniers – nun öffentlich gemacht, wie viel er damals verdiente. "Ich habe 56.000 Dollar plus Bonus nach drei Jahren bekommen", erzählte Dr. Disrespect vor laufender Kamera über seine Karriere in der Spieleindustrie. Seine Arbeit als Streamer ist nun aber deutlich lukrativer, wie Gamerant ausrechnete. Nun soll der US-Amerikaner allein durch Abos monatlich 100.000 Dollar verdienen.

Jahresverdienst wohl weiter über einer Million

Rechnet man die Einkünfte durch Kooperationen, Spenden und YouTube-Klicks hinzu, dürften noch ein paar zehntausende Dollar pro Monat hinzukommen. Ein Jahresverdienst von weit über einer Million ist somit durchaus realistisch. Dr. Disrespect zeigt sich übrigens fünf Mal die Woche rund sechs Stunden vor der Kamera beim Spielen. In unregelmäßigen Abständen nimmt der Mann auch mehrtätige Pausen.

Der Durchbruch ist mittlerweile fast unmöglich

Trotz dieser vielversprechenden Zahlen ist ein Durchbruch als Streamer oftmals reine Glückssache oder geht mit monatelangem Streaming vor keinem einzigen Zuseher einher. Auf Twitch zeigen sich mittlerweile rund 2,2 Millionen Nutzer pro Monat. Dass die Plattform übersättigt ist, hat auch "Ninja" dazu bewogen, sich in Richtung Mixer von Microsoft zu verabschieden. Der Konzern soll den 28-Jährigen auch mit einem Millionendeal gelockt haben. (red, 24.10.2019)