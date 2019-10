In dieser Galerie: 3 Bilder Igor Fruman ... APA/AFP/GETTY IMAGES/Drew Angere ... und Lev Parnas vor dem Bundesgericht in New York City.

Trumps Anwalt Giuliani mit Lev Parmas kurz vor der Wien-Reise in Washington.

Wien/Washington – Zwei am 9. Oktober vor ihrem Abflug nach Österreich in Washington festgenommene Mitstreiter von Donald Trumps Privatanwalt Rudy Giuliani planten in Wien bei einem Interview des ehemaligen ukrainischen Generalstaatsanwalts Schokin mit dem Trump-freundlichen US-Fernsehsender Fox News zu assistieren. Dies berichtete der Trump-kritische Fernsehsender CNN am Donnerstag. Der Bericht basiert auf der Aussage von vier, den beiden Mitarbeitern nahestehenden anonymen Quellen.

Demnach hätten Lev Parnas und Igor Fruman in Wien auf Rudy Giuliani sowie den ehemaligen ukrainischen Generalstaatsanwalt Wiktor Schokin treffen sollen. Für den Tag nach ihrer Ankunft in Wien sei ein Interview des US-amerikanischen Starmoderators Sean Hannity mit Schokin geplant gewesen. Schokin wurde im April 2016 auf Betreiben des ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden, aber auch der EU und des Internationalen Währungsfonds aufgrund zahlreicher Korruoptionsvorwürfe entlassen.



In seinem umstrittenen Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte US-Präsident Donald Trump am 25. Juli 2019 einen Zusammenhang zwischen Schokins Entlassung und Ermittlungen gegen den ukrainischen Gaskonzern Burisma hergestellt, für den zwischen 2014 und 2019 auch Bidens Sohn Hunter im Verwaltungsrat saß. Konkrete Beweise dafür gab es nicht, auch bezogen sich alle bisher bekannten ukrainischen Ermittlungen zu Burisma auf die Zeit, bevor Biden Junior eine Rolle im Konzern spielte.

Firtasch' Auslieferung



Die geplante Wienreise von Parnas, Fruman und Giuliani verweist aber auch auf einen möglichen Zusammenhang mit Dmitri Firtasch: Der in Wien lebende ukrainische Oligarch bekämpft seit 2014 seine Auslieferung an die USA im Zusammenhang mit Korruptionsdelikten. Zuletzt verhinderte ein Wiederaufnahmeantrag eine Auslieferung, die vom österreichischen Justizminister Clemens Jabloner im Sommer 2019 bereits beschlossen worden war.

So habe Parnas für Anwälte von Firtasch als Übersetzer gearbeitet, berichtete das "Wall Street Journal" kürzlich. Schokin seinerseits fungiert laut einem im Internet veröffentlichten Dokument als Zeuge vom Firtaschs Verteidigung. In der mit 4. September 2019 datierten schriftlichen Aussage, die laut Recherchen des Nachrichtenmagazins "profil" Teil des österreichischen Auslieferungsaktes ist, beklagt sich der ehemalige Generalstaatsanwalt über die Einflussnahme des ehemaligen US-Vizepräsidenten Biden auf die ukrainische Strafverfolgung: Konkret habe Biden die politische Führung der Ukraine manipuliert, um eine Rückkehr Firtaschs in seine Heimat unter allen Umständen zu verhindern.

Vorwürfe gegen Parnas und Fruman

Parnas und Fruman sind angeklagt, gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben. Beide sind Manager bei einem Energieunternehmen mit Sitz in Florida, das über ein Super-PAC (Political Action Committee) Geld an Donald Trump gespendet hat, sowie einstige Klienten von Giuliani. Zudem sollen Parnas und Fruman einem ehemaligen Kongressabgeordneten, der sich für die Abberufung der US-Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, eingesetzt hat, Geld überwiesen haben – wobei die Summe laut Anklage über dem gesetzlich zulässigen Limit lag. Die Staatsanwaltschaft prüft auch, ob dieses Geld aus dem Ausland, respektive der Ukraine, kam und rechtswidrig über die beiden Geschäftsleute an die Trump-Kampagne geschleust worden sein könnte.

Den beiden – Parnas hat ukrainische, Fruman weißrussische Wurzeln, wird außerdem zur Last gelegt, Trumps Anwalt Giuliani dabei geholfen zu haben, in der Ukraine und anderen Ländern nach vermeintlich belastenden Informationen über Jo Biden und seine Familie zu suchen.