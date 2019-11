Marken, Italien

Obwohl oft im Schatten der berühmten Nachbarn wie der Toskana, verfügt die italienische Region Marken über ein ebenso breites Repertoire. Sie beherbergt ebenso Bergstädte, prächtige Food-Festivals, Renaissance-Paläste, verwinkelte Landschaften und einladende Strände ... mit dem Vorteil, dass diese nicht so überlaufen sind. 2020 werden sich wohl mehr Menschen in die Marken ziehen, vor allem in die Stadt Urbino. Denn dort feiert man den 500. Todestag des Renaissance-Malers Raphael.