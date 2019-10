Laut Focus lagen die Bruttowerbeaufwendungen der Parteien bei knapp neun Millionen Euro, ein Viertel wurde in der letzten Woche geschaltet

Foto: focus

Wien – Marktforscher Focus liegen die finalen Daten zur den politischen Werbeaktivitäten im Vorfeld der Nationalratswahl 2019 vor. Demnach belaufen sich die kumulierten Bruttowerbeaufwendungen in Print, Außenwerbung, TV, Online (auf Basis Vermarkter/Medien), Radio & Kino auf knapp neun Millionen Euro, sie liegen damit deutlich hinter den Werbeaufwendungen 2017, vor zwei Jahren lag dieser Wert bei knapp 19,5 Millionen Euro.



Laut Focus verteilen sich die Werbegelder 2019 so:

SPÖ: 3,38 Millionen (38 Prozent)

ÖVP: 2,34 Millionen (26 Prozent)

FPÖ: 1,57 Millionen (17 Prozent)

Neos: 1,47 Millionen (16 Prozent)

Die Grünen: 141.000, (zwei Prozent)

Liste Jetzt: 98.000 (1 Prozent)

Mehr als ein Viertel der politischen Werbung wurden in der letzten Woche vor dem Urnengang geschalten, rechnen die Marktforscher von Focus vor, in den letzten beiden Wochen waren es fast 50 Prozent des gesamten Volumens.

85 Prozent der politischen Werbegelder fließen in die Medien Print (53 Prozent) und Außenwerbung (ein Drittel). In etwa jeder Zehnte Werbeeuro geht an die klassischen Online-Werbung (ohne Social, Search). Der TV-Anteil beträgt drei Prozent (wobei nur die SPÖ auf TV-Spots setzte) und Radio bzw. Kino um die ein Prozent.

Die ÖVP investierte den größten Teil des klassischen Werbekuchens in Print, während bei den Sozialdemokraten die Aktivitäten in der Außenwerbung und Print fast gleich auf rangieren. Bei der FPÖ war die Printwerbung ebenso dominant. Der Werbekuchen nach Werbeträgern ist bei den Neos auf Print, Außenwerbung und auch Online verteilt. (red, 24.10.2019)