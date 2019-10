Spaghetti, Ravioli, Lasagne – die Vielfalt ist schier unendlich. Verraten Sie zum Welt-Pasta-Tag Ihre Lieblings-Pasta-Speise! Und was wissen Sie überhaupt über Teigwaren?

Egal ob klassische Spaghetti oder fancy Lumaconi – Pasta geht immer. Welche gehören zu Ihren Lieblings-Pasta-Gerichten? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/grafvision

Schon klar, die Antwort auf die Frage, wo es die beste Pasta gibt, muss Italien sein. Aber auch hierzulande bekommt man ganz vernünftige Pastagerichte. Teigwaren in allen möglichen Formen, klassisch zubereitet mit Tomatensauce oder Ragù, aber auch kreative Neuinterpretationen auf Speisekarten zeigen, dass Pasta zu sehr beliebten Gerichten zählt.

Während in Studierendenküchen – Connaisseure müssen jetzt ganz stark sein – Spaghetti durchaus einfach mit Ketchup veredelt werden, kredenzt man in der Haute Cuisine zu den selbstverständlich handgemachten Nudeln die feinsten und besten Saucen. Pasta ist auf jeden Fall ein Essen, das immer und zu jedem Anlass geht. Und gerade heute, am Welt-Pasta-Tag, sollte man das Lieblings-Pasta-Gericht genießen und das Pasta-Quiz machen.

Wie viele Fragen haben Sie richtig?

Und wo gibt es die besten Pastagerichte? Welche Pastarezepte gehören zu Ihren Favoriten? Und wie schlimm sind Spaghetti mit Ketchup? (wohl, 25.10.2019)