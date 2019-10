Liebe über Grenzen hinweg kann bereichernd sein, birgt aber auch einiges an Konfliktpotenzial. Wie war das bei Ihnen?

Wo die Liebe hinfällt, sucht man sich bekanntermaßen nicht aus. Und manchmal, da fällt sie über die eigenen Landesgrenzen hinaus auf einen Menschen anderer Nationalität. Das ist durchaus reizvoll, es gibt beim Partner, der Partnerin viel zu entdecken und zu erfahren. Unterschiedliche Herkünfte und Traditionen machen das Zusammenleben interessant und bereichern den Alltag. Gibt es gemeinsame Kinder, bekommen diese meist von Anfang an das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen als etwas ganz Selbstverständliches mit.

Beziehung über Grenzen hinweg: Ihre Geschichte? Getty Images/iStockphoto/Ranta Images

Sprache, Umfeld, Rechtliches: Die Stolperfallen der Beziehung

Doch die vielen Unterschiede bergen auch einiges an Schwierigkeiten und Konfliktpotenzial. Da ist zunächst die rechtliche Situation, die sich oft als die erste und größte Hürde herausstellt. Ist ein gemeinsames Leben in Österreich überhaupt möglich? Wie ist die Situation für einen selbst im Herkunftsland des oder der anderen? Man kann noch so sehr zusammen sein wollen, wenn man zum Beispiel kein Visum bekommt, wird die Geschichte ganz schnell extrem zermürbend.

Familie und Freundeskreis sind auch nicht immer hilfreich, wenn es darum geht, den neuen Partner, die neue Partnerin willkommen zu heißen. Zu tief sitzen oft die Ressentiments selbst bei jenen, von denen man es nicht vermutet hätte. Und dann ist da noch die Kommunikation: Ist es in der eigenen Sprache für manche schon schwierig genug, über Gefühle und wichtige Anliegen zu reden, wird es in einer Fremdsprache teilweise fast unmöglich, komplexe Gedankengänge zu erklären.

Liebe über Grenzen hinweg: Ihre Erfahrungen?



Was waren die größten Hürden – und wie haben Sie diese überwunden? Was haben Sie als bereichernd empfunden? Wie geht oder ging Ihr Umfeld mit Ihrer Beziehung um? Und wie haben Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin kennengelernt? Teilen Sie Ihre Geschichte im Forum! (aan, 25.10.2019)