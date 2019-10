Das Foto zeigt aus Syrien zurückgekehrte türkische Panzer. Foto: REUTERS/HUSEYIN ALDEMIR

Die kurdischen Einheiten haben nach russischen Angaben ihren Abzug aus Gebieten an der syrisch-türkischen Grenze begonnen. "Wir stellen mit Zufriedenheit fest, dass die in Sotschi erzielte Vereinbarung umgesetzt wird", sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Werschinin am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax.

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Tayyip Erdoğan hatten am Dienstag in Sotschi vereinbart, dass die Waffenruhe – die vergangene Woche von US-Vizepräsident Mike Pence und Erdoğan ausgerufen wurde – im Nordosten Syriens verlängert wird. Die Kurdenmiliz YPG, gegen die die Türkei dort eine Militäroffensive gestartet hat, soll sich demnach aus der Grenzregion zurückziehen.

An ihrer Stelle sollen russische Militärpolizei und syrische Regierungstruppen einen 30 Kilometer breiten Grenzstreifen kontrollieren. Russland, ein Verbündeter des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, will in dieser Woche 276 weitere Militärpolizisten nach Syrien schicken. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf Regierungskreise. Die ersten russischen Militärpolizisten waren am Mittwoch in der Grenzstadt Kobanê eingetroffen.

Türkei gibt Kontrolle nicht ab, USA beklagen Annäherung an Moskau

In einem Zehn-Kilometer-Streifen wird die Türkei gemeinsam mit Russland patrouillieren, sie gibt also die Kontrolle nicht völlig ab. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation und will sie aus dem Grenzgebiet zurückdrängen – deshalb hatte Ankara die Offensive vor knapp zwei Wochen nach dem US-Truppenabzug gestartet.



Mit der Offensive gegen die Kurden habe die Türkei "uns in eine schreckliche Lage gebracht", sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Donnerstag vor einem Nato-Treffen in Brüssel. Das Vorgehen sei ungerechtfertigt gewesen. Esper kritisierte, dass Ankara auch "näher an Russland rückt". Ziel der Nato-Partner müsse es jetzt sein, die Partnerschaft mit der Türkei wieder zu stärken: Ankara müsse wieder "der verlässliche Alliierte der Vergangenheit" werden. Die Türkei betonten am Donnerstag die anhaltenden Spannungen mit Washington, unter anderem weil die USA Befehlshaber der Kurdenmilizen als "legitime politische Figur" betrachten.

Russland forderte unterdessen die USA zum Abzug auch ihrer letzten noch in Syrien verbliebenen Soldaten auf. Die US-Soldaten hätten kein Recht, sich auf syrischem Gebiet aufzuhalten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag.

Schutzzone nach AKK

Wenn es nach der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer geht, sollen auch europäische Partner im Rahmen einer Uno-Truppe in einer Schutzzone in Nordsyrien patrouillieren. Am Donnerstagnachmittag will sie ihre Pläne bei einem Nato-Verteidigungsministertreffen vorstellen.

Die USA haben die Syrien-Initiative zwar begrüßt, wollen aber keine Truppen beisteuern. Das Europaparlament hat sich am Donnerstag in einer Resolution für eine Schutzzone der Vereinten Nationen in Nordsyrien ausgesprochen. Auch Sanktionen gegen Ankara wurden gefordert. Seit der militärischen Invasion der Türkei sind neben einer großen Zahl von Opfern in Zivil- und Militärsiedlungen mindestens 300.000 Menschen vertrieben worden, unterstrichen die Parlamentarier unter Berufung auf UNO-Quellen. (red, Reuters, APA, 24.10.2019)