"C&C" im Remake-Look. Foto: C&C Remastered

EA hat einen ersten Gameplay-Trailer zu Command & Conquer Remastered veröffentlicht. 28 Sekunden ist der Clip lang, in dem auch der Wechsel zwischen der Originalgrafik und dem aufpolierten Look zu sehen ist. Auch die Bewegungen der Spielfiguren sind in der neuen Version deutlich flüssiger.

Electronic Arts

Ex-Westwood-Devs an Board

Command & Conquer Remastered wurde im November 2018 angekündigt. Bei dem Remaster ist auch Red Alert und die damit einhergehenden Expansion-Packs dabei. Als Entwickler fungiert Petroglyph, bei dem ehemaligen Westwood-Mitarbeiter zu finden sind. C&C Remastered soll ganz ohne Mikrotransaktionen kommen. Wann das Spiel erscheint, ist noch offen. (red, 24.10.2019)