Ein letztes Mal trat EZB-Präsident mit seinem EZB-Vize Luis de Guindos an die Öffentlichkeit, um seinen nicht unumstrittenen Eurokurs zu erklären. Foto: dpa / Arne Dedert

Frankfurt – Auch nach dem Wechsel an ihrer Spitze will die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrem Kurs festhalten und ihre Leitzinsen in absehbarer Zeit nicht erhöhen – wegen der anhaltenden Konjunkturschwäche im Euroraum, wie es am Donnerstag nach der letzten EZB-Sitzung unter Vorsitz von Präsident Mario Draghi hieß.

Die Zinsen würden noch so lange auf dem derzeitigen Niveau oder tiefer gehalten, bis sich die Inflationsaussichten wieder deutlich der Marke von knapp zwei Prozent annäherten, teilten die Währungshüter mit. Eine geldpolitische Wende, wie sie vor allem in Deutschland gefordert wird, wird es damit vorerst nicht geben. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Die Euronotenbank hatte letztmalig im Jahr 2011 ihre Zinsen erhöht.

Neue Anleihenkäufe

Zudem bekräftigte die EZB, ihre Anleihenkäufe ab November wiederaufzunehmen. Je Monat sollen Wertpapiere im Umfang von 20 Milliarden Euro erworben werden. Ein konkretes Enddatum für die Transaktionen nannte die Notenbank erneut nicht. Sie sollen erst dann beendet werden, wenn die EZB kurz vor einer Zinserhöhung steht. Bis Ende 2018 wurden bereits Staatsanleihen und andere Wertpapiere im Volumen von 2,6 Billionen Euro erworben. Die Käufe sind insbesondere in Deutschland umstritten. Die Einnahmen aus fällig werdenden Titeln wollen die Eurowächter auch nach einer Erhöhung der Leitzinsen noch für längere Zeit in Anleihen reinvestieren.

Für EZB-Chef Draghi war es die letzte Zinssitzung in seiner achtjährigen Amtszeit. In dieser Zeit hatte die Notenbank kein einziges Mal ihre Zinsen angehoben. Ab November wird die Französin und ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, das Ruder übernehmen. (Reuters, 24.10.2019)