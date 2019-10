Falcos "Helden von heute" werben nun für Mediamarkt. Foto: Marko Mestrovic

Wien – Mit Falcos "Helden von heute" startet Mediamarkt zum Nationalfeiertag seine neue Kampagne von Hello Wien. Marketingleiter Andreas Höglinger sieht in Österreichs Popstar der 1980er und 1990er eine "perfekte Gallionsfigur" für die Markenwerte des Elektronikriesen.

Höglinger verweist auf die Songzeilen: "Wir haben den Fuß am Gas, den Blick in der Zukunft und uns entgeht kein letzter Schrei." Peter Hörlezeder, Gründer von Hello Wien, will mit Falco "den Markenkern Spaß und Vergnügen weiter aufladen".

MediaMarkt Austria

Der 30-Sekunden-Imagefilm wurde von PPM 2.0 und Regisseur Jens Wirtzfeld im Stil eines Musikvideos umgesetzt. Radio, Print, Außenwerbung, Online, Promotions und Point of Sale werden bespielt, weitere TV-Spots folgen. (red, 24.10.2019)