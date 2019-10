Kulturelle Beatmungsmaßnahmen in der Seestadt, feiern am Gürtel und Viennale-Partys

Bei der Afterparty von Doris Uhlichs Stück "Habitat" im Tanzquartier darf am Samstag auf dem Flesh Floor sogar nackt getanzt werden. Foto: Katarina Soskic

Freitag, 25.10.

Alle paar Monate stellt jemand Geld auf, um Kultur in die ab gelegene Seestadt zu bringen. Dass die für ihre Freigiebigkeit nicht gerade bekannten Fördergeber dann meistens ein paar Scheine locker machen, legt nahe, dass in Aspern wirklich akuter Veranstaltungsnotstand herrschen muss. An diesem Wochenende hat sich jedenfalls wieder mal jemand die Mühe gemacht, kulturelle Beatmungsmaßnahmen an der Seestadt vorzunehmen: Das der Klangkunst verschriebene Sonic Territories Festival wird dort stattfinden. Party im Sinne von Popschwackeln und sich Getränke in fragwürdigen Farbtönen hinter die Binde kippen sucht man dort vergeblich. Man muss dieser sehr experimentierfreudigen, noiselastigen Konzentriermusik schon wirklich Aufmerksamkeit schenken.

Zugänglicher, sowohl musikalisch als auch im Sinne der Erreichbarkeit, wird es bei der Gürtel Connection. Jedes Jahr schließen sich einige Gürtellokale für den guten Zweck zusammen und warten insgesamt mit 60 Bands und DJs auf. Super, um neue heimische Acts zu entdecken und mit den Freunden mal wieder auf einen "Ziaga" zu gehen.

Tiefgelegten, in Süditalien produzierten House bringt Rhythm of Paradise ins Celeste, während in der Camera bei Femme DMC wieder Hip-Hop von Frauen im Zentrum steht – live und vom Band.

Die Produzentin und Sängerin Emika verquickt im Grillx wummernde Bässe mit klassischen Pianomelodien, und bei Art Attech im Flex trifft Kunst auf Techno.

Samstag, 26.10.

Partys, die an Tanzperformances anschließen, sind – wir wissen es von der sommerlichen Impulstanz-Feiern – immer die besten. Das Publikum will sich bewegen, schwitzen und ist selten g’schamig. Bei der Afterparty von Doris Uhlichs Stück Habitat im Tanzquartier darf auf dem Flesh Floor sogar nackt getanzt werden.

Die Viennale-Partys gehen auch wieder los: Samstag liefern Kristian Davidek als DJ und Lulu Schmidt als Live-Act in der Kunsthalle den Soundtrack. Ums Eck kümmert sich Legende Richard Dorfmeister mit seinen Verbündeten um die vermutlich völlig überlaufene Rote Bar im Volkstheater. (Amira Ben Saoud, 25.10.2019)