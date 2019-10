ZUR PERSON

Walter Scherb Junior gehört zur dritten Generation der Spitz-Eigentümerfamilie und absolvierte an der London School of Economics den Master in Finance and Private Equity. Er gründete mit Partnern Square One Foods, Europas ersten strategischen Partner und Investor für die Food- und Beverage-Industrie.

ZUM UNTERNEHMEN

1857 gründete Salomon Spitz in Linz das Einzelunternehmen S. Spitz und begann mit der Spirituosenproduktion. 1935 wurde eine weitere Produktionsstätte in Attnang-Puchheim eröffnet. Heute ist das Unternehmen einer der größten Produzenten von Nahrungsmitteln und Getränken in Österreich. Täglich verlassen mehr als 1,2 Millionen Artikel die Produktionsbereiche in Attnang-Puchheim.

