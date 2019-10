England fordert Neuseeland. Das wird ein Fight. Foto: APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU/KAZUHI

Yokohama – Von Neuseelands legendären "All Blacks" spricht der englische Coach Eddie Jones schon vor dem Halbfinalduell bei der Rugby-WM in Japan nur im Superlativ. "Sie sind das größte Sportteam ever", schwärmte der gebürtige Australier von dem beinahe mythisch verklärten Gegner seiner Truppe und sagte: "Wenn du der Beste sein willst, musst du die Besten schlagen. Und sie sind die Besten."

Dabei hatten die Neuseeländer vor der WM für ihre Verhältnisse geschwächelt und sogar ihre angestammte Rolle als Topfavorit zwischenzeitlich eingebüßt. Doch mit bislang makelloser Bilanz sowie einer 46:14-Machtdemonstration im Viertelfinale gegen Irland hat sich der Titelverteidiger rehabilitiert. Wenn Neuseeland und England nun am Samstag (10 Uhr MESZ, live bei ran.de, ProSiebenMaxx) in Yokohama aufeinandertreffen, so sind die Rollen deshalb ganz klar verteilt.

Und das, obwohl auch die Briten im Turnierverlauf überzeugten. Ihr 40:16 im Viertelfinale gegen Australien war beeindruckend. Englands Mannschaft ist auf einer Mission: Die Schmach der Heim-WM vor vier Jahren, als sie in der Vorrunde ausgeschieden war, vergessen zu machen. Und sie ist dabei bereits weiter, als ihr viele zugetraut hatten.

Nüsse und Meriten

"Es wird ein gewaltiger Kampf", kündigte auch Neuseelands Trainer Steve Hansen an, der zwei perfekt vorbereitete Teams erwartet. "Es wird darum gehen, die Nuss zu knacken und das Geschehen an sich zu reißen." Auf den Meriten, dem Ruf der "All Blacks", will sich der Weltmeister-Coach von 2015 ohnehin nicht ausruhen: "Die Geschichte ist die Geschichte – und jetzt geht es darum, neue Geschichte zu schreiben."

Im zweiten Halbfinale bekommt es Mitfavorit Südafrika am Sonntag (10 Uhr MESZ, ran.de, ProSiebenMaxx) mit Six-Nations-Sieger Wales zu tun. Neuseeland gegen Südafrika wäre am 2. November das logische Finale. (sid, red, 24.10.2019)