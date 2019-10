Wird Zeuge eines brutalen Mordes und gerät selbst ins Visier eines wahnsinnigen, offenbar religiös motivierten Serienmörders: Violetta Schurawlow als abgebrühte Taxifahrerin Özge in Stefan Ruzowitzkys Thriller "Die Hölle", ORF 1, 21.55 Uhr. Foto: ORF

9.55 DOKUMENTATION

Du sollst nicht langweilen: Billy Wilder (D 2017, André Schäfer) Porträt des als Samuel Wilder in Galizien geborenen Drehbuchautors und Regisseurs, dem Hollywood Filmklassiker wie Manche mögen's heiß, Sunset Boulevard und Das verlorene Wochenende verdankt. Bis 10.50, ORF 2

14.30 REMAKE

Der rosarote Panther (Pink Panther, USA 2005, Shawn Levy) Das Remake von Blake Edwards' großartigem Pink Panther mit Steve Martin statt Peter Sellers als Inspector Clouseau hatte aufgrund verunglückter Testvorführungen eine problematische Produktionsgeschichte. Martin machte seine Sache indessen nicht schlecht, es darf durchaus gelacht werden. Bis 15.55, ORF 1

15.35 SCIFI-KOMÖDIE

Die Reise ins Ich (Innerspace, USA 1987, Joe Dante) Auf Mikrogröße geschrumpft im U-Boot durch den Blutkreislauf – allerdings wegen krimineller Machenschaften nicht wie geplant in dem eines Hasen, sondern in dem eines hypochondrischen Supermarktkassiers. Regisseur Joe Dante verabreichte seinem vergnüglichen Remake von Richard Fleischers Die phantastische Reise eine ordentliche Dosis Humor, Dennis Quaid überzeugt als sympathischer Hallodri. Bis 18.05, Puls 4

20.15 STARKE FRAUEN

Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen (USA 2016, Theodore Melfi) Sie lieferten entscheidende Beiträge zum ersten Raumfahrtprogramm der USA: hochbegabte schwarze Mathematikerinnen, die wegen ihrer Hautfarbe im Schatten blieben. Mit Octavia Spencer und der Sängerin Janelle Monáe als formidablen Hauptdarstellerinnen erzählt Theodore Melfi ihre Geschichte. Bis 22.45, ATV

Trailer zu "Hidden Figures". KinoCheck

20.15 TEENAGERKULT

Pretty in Pink (USA 1986, Howard Deutch) Molly Ringwald als Tochter eines von Harry Dean Stanton verkörperten Sozialhilfeempfängers kommt an eine Schule der "rich kids". Die sogenannte "Brat Pack"-Generation spielt in Howard Deutchs Teenagerdrama groß auf. Nicht zu vergessen der Soundtrack mit einer neuen Version des Titelsongs von The Psychedelic Furs. Bis 21.45, ZDF neo

20.15 DOKUMENTATION

Die letzten 76 Tage der Königin Marie-Antoinette (F 2019, Alain Brunard) Am 2. August 1793 wurde Marie-Antoinette, die letzte Königin von Frankreich, ins Gefängnis Conciergerie gebracht – die Bevölkerung verlangte ihren Kopf. Die Dokumentation erzählt die letzten Tage der Königin und beleuchtet die Hintergründe ihres Prozesses. Bis 22.00, Arte

20.15 KARL MAY

Winnetou II (D/F/JUG/I 1964, Harald Reinl) Die Landschaft Exjugoslawiens ist neben Fiesling Klaus Kinski eine der Hauptattraktionen von Harald Reinls Adaption des zweiten Winnetou-Teils von Karl May. Danach steht um 21.50 in Winnetou III, erneut erinnerungswürdig von Reinl in Szene gesetzt, der große Opfertod des Häuptlings der Apachen an. Bis 21.45, SWR

21.55 THRILLER

Die Hölle (A/D 2017, Stefan Ruzowitzky) Eine junge Taxifahrerin wird Zeugin eines Prostituiertenmordes – und selbst zur Zielscheibe, da sie von dem Serienkiller gesehen wurde. Stefan Ruzowitzky inszenierte seinen Thriller gekonnt entlang der Genrekonventionen, Violetta Schurawlow fesselt in der Rolle der resoluten Taxilenkerin. Bis 23.25, ORF 1

Trailer zu "Die Hölle". KinoCheck

23.25 THRILLER

Verhandlungssache (The Negotiator, USA 1998, Gary Gray) Ein erfolgreicher Verhandlungsführer bei Geiselnahmen kommt einer Verschwörung in seiner Abteilung auf die Spur und sieht sich selbst zu einer Geiselnahme gezwungen. Verhandlungssache punktet als gewitzter Schlagabtausch zwischen Samuel L. Jackson und Kevin Spacey. Bis 1.35, ZDF neo