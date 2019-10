Foto: APA

In 142 Gemeinden in Österreich finanziert die EU kostenlose Internet-Hotspots, EU-weit werden 1.780 entsprechend gefördert. Bei dem dritten Aufruf der EU-Kommission für kostenlose drahtlose Internet-Hotspots, der im September 2019 stattfand, haben sich rund 11.000 Gemeinden aus der ganzen EU beworben. Als Ergebnis erhalten die siegreichen Gemeinden in der EU Gutscheine im Wert von je 15.000 Euro.

Finanzierung

Die Liste der geförderten Gemeinden in Österreich umfasst unter anderen Aflenz, Zwölfaxing, Wieselburg, Laxenburg, Klagenfurt, Gänserndorf, Seebenstein, Tulln an der Donau, Melk, Völkermarkt, Haag am Hausruck, Bad Hofgastein, Spittal an der Drau, Waidhofen an der Ybbs, Schwaz, Bad Vöslau und Bleiburg. (APA, 24.10.2019)