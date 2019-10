Foto: ORF

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Georg Badelt, Leiter Wirtschaftsforschungsinstitut. Fragen stellen Georg Wailand ("Kronen Zeitung") und Barbara Battisti (ORF). Bis 12.00, ORF 1

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Themen: Liederbuchpräsentation in Kroatisch-Jahrndorf / 25 Jahre Minderheiten-Schulgesetz / Gedenkjahr XXX9 in der KUGA / "Microfon", Gesangswettbewerb in Szentpeterfa.

Bis 14.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis: Athen Eva Stefani, Zafos Xagoraris und Panos Charalambous führen durch ihre griechische Heimatstadt. Gemeinsam werfen sie einen Blick in Athens Vergangenheit und Zukunft. Bis 17.30, Arte

17.05 MAGAZIN

Mobilitas Themen: Salzburg – Stadt versinkt im Stau. / Digitale Welt – Wenn das Auto zum Smartphone wird. / Das Geschäft mit dem Fahrtendienst. / Skurriles auf der Autobahn. / So geht Bahn morgen. Bis 17.35, ORF 2

20.15 FETTSACK

Monty Python’s – Der Sinn des Lebens (GB 1982. Terry Jones, Terry Gilliam) Der Kinofilm der britischen Komikertruppe Monty Python macht ein schlichtes menschliches Leben – von der Wiege bis zum Fettfleck – zum Zentrum ihres aggressiven Humors. Auf die Heiligsprechung der männlichen Samenzelle folgen die berühmte Szene mit dem sich selbst im Erbrechen auflösenden Fresssack und viele hübsche Augenblicke mehr. John Cleese, dem dieses Kunstwerk mit seinen Kollegen gelang, feiert dieser Tage 80. Geburtstag. Bis 22.25, Tele 5

20.15 GUTER JUNGE

Broken Flowers – Blumen für die Ex (USA 2005, Jim Jarmusch) Der alternde Herzensbrecher Don (Bill Murray) erfährt, dass er einen 19-jährigen Sohn hat. Doch wer ist die Mutter? Mit Blumen macht er sich auf den Weg zu seinen Ex-Freundinnen. Ein Film wie ein Tom-Waits-Song: kratzig, knarzig, melancholisch. Danach folgt ein Porträt des "fantastischen Mr. Murray". Bis 22.50, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Die Politik der Zukunft Gäste bei Claudia Reiterer: Claudia Plakolm (ÖVP), Eva Maria Holzleitner (SPÖ), Philipp Schrangl (FPÖ), Barbara Neßler (Die Grünen) und Yannick Shetty (Neos). Bis 23.05, ORF 2

22.10 GIGANTEN

Borg/McEnroe – Duell zweier Gladiatoren (S/FIN/DK 2017, Janus Metz) 1980 trafen Björn Borg und John McEnroe in Wimbledon aufeinander. Es wurde ein Kampf der Giganten, mehr als ein Tennismatch und letztlich mehr als eine Generationsablöse: McEnroe verkörperte ein neues Zeitalter – schneller, offensiver, wendiger und viel, viel frecher. Shia LaBeouf und Sverrir Gudnason stellen dieses sehenswerte Mann-gegen-Mann-Duell dar. Bis 0.00, ORF 1

Ein Sieg auf dem heiligen Rasen von Wimbledon: Björn Borg (Sverrir Gudnason) und John McEnroe (Shia LaBeouf) kämpften 1980 darum: 20.15 Uhr, ORF 1.

22.50 DOKUMENTATION

Marina Abramović – Die Kunst des Hörens Die Dokumentation berichtet von einer besonderen Musikerfahrung und wirft einen Blick zurück auf die lange Karriere der Künstlerin. Bis 23.45, Arte

23.05 DOKUMENTARFILM

Aufstand in der Matrix Der Film taucht in den Alltag von Datenaktivisten ein. Einer von ihnen ist Max Schrems, dem es schon mehrmals gelungen ist, die weltmarktbeherrschenden Internetkonzerne herauszufordern. Bis 0.30, ORF_2