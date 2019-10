Stimmen zu PSV Eindhoven – LASK (0:0/via Puls 4):

Alexander Schlager (LASK-Tormann): "Es waren ein paar Szenen dabei, die ganz gut von mir waren, aber es zählt die Leistung der gesamten Mannschaft. PSV hat eine richtig gute Mannschaft, wir nehmen den Punkt gerne mit. In den ersten 20 Minuten hatten wir Probleme, aber dann haben wir die Partie ganz gut in den Griff bekommen. Wir hatten zwar auch Topchancen, aber wir sind mit dem Punkt zufrieden."

Peter Michorl (LASK-Mittelfeldspieler): "Das Ergebnis ist in Ordnung. Ein 0:0 in Eindhoven nehmen wir gerne mit, aber die Leistung war ausbaufähig. Wir hatten viel Glück, haben viel zugelassen. Vor allem in den ersten 20 Minuten haben sie uns überrollt. Wir haben aber immer an uns geglaubt. Kämpferisch war es heute in Ordnung, spielerisch geht mehr. Wir hatten zwei hundertprozentige Chancen, die man machen kann, aber Eindhoven hatte mehr Chancen."

Gernot Trauner (LASK-Kapitän): "Wir können froh sein, dass wir einen Punkt mitnehmen. Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt, die uns in der ersten Hälfte am Anfang große Probleme bereitet hat. Wir haben uns dann reingekämpft und selbst zwei gute Chancen gehabt. Eindhoven hat losgelegt wie die Feuerwehr, ein Wahnsinn, welches Tempo die in der Offensive haben. In der zweiten Hälfte haben wir versucht, sie von unserem Tor wegzuhalten, das ist uns auch weitgehend gelungen. Wenn wir in Lissabon (Anm.: 1:2 gegen Sporting vor drei Wochen) gewonnen hätten, würden wir hervorragend dastehen, aber es ist noch alles möglich."

Ticker-Nachlese

PSV – LASK und Istanbul Basaksehir – WAC

WAC verliert unglücklich 0:1 in Istanbul