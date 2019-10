[Brexit] Boris Johnson schlägt Neuwahl am 12. Dezember vor.

[Reportage] In Hongkong sind die Menschen lieber Rebellen als Sklaven.

Uno schickt Untersuchungsteam nach Chile.

[Inland] "Schimpfen, spucken, angreifen: Antisemitische Gewalt nimmt zu".

Podcast: Fanatische Eltern und die Gefahren des Hausunterrichts.

[Wirtschaft] Fünf Ölkonzerne gaben seit 2010 250 Millionen Euro für EU-Lobbyarbeit aus.

[Immo] Checkliste für den Umzug: damit der Wohnungswechsel problemlos über die Bühne geht, ist eine detaillierte Planung sinnvoll. Mit dieser Checkliste denkst du an alles.

[Beruf] Kindergartenpädagogen leisten einen wichtigen Teil in der Erziehung von Kindern. Das Gehalt ist verhältnismäßig niedrig. Was verdienen Kindergärtnerinnen und Kindergärtner?

[Wetter] Im Westen des Landes ziehen ein paar stärkere Wolken durch und gegen Abend muss ganz im Westen mit erstem Regen gerechnet werden. Zuvor ist es aber noch föhnig und sehr mild. Bis 22 Grad.

[Zum Tag] Pablo Picasso war ein Maler, Grafiker und Bildhauer des Kubismus. Er wurde am 25. Oktober 1881 in Málaga in Spanien geboren und starb am 8. April 1973 mit 91 Jahren in Mougins in Frankreich. Sein Geburtstag jährt sich am heutigen Tag zum 138. Mal.