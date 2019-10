Die Landtagswahl ist am 24. November. Grünen-Chef Kogler kündigt für heute Fahrplan an und vielleicht schon Einigung auf Kapiteleinteilung

In dieser Galerie: 2 Bilder Vermutlich haben Sebastian Kurz und Werner Kogler schon bei der konstituierenden Sitzung des neuen Nationalrats am Mittwoch Termine abgeklärt. Foto: Matthias Cremer Sigrid Maurer ist Vizeklubchefin der Grünen und geschäftsführende Parlamentarierin, das heißt, sie kann Partei- und Klubchef Werner Kogler in der Präsidiale des Parlaments vertreten. Foto: APA/Fohringer

Wien – ÖVP und Grüne haben um 11 Uhr einen "langen" türkis-grünen Verhandlungstag begonnen. Angesetzt ist die nächste "große" Runde zur Anbahnung einer etwaigen Regierungszusammenarbeit. Die aus jeweils sechs Personen bestehenden Verhandlungsteams der Volkspartei und der Grünen wollen im Winterpalais von Prinz Eugen den ganzen Tag mögliche Schnittmengen für eine gemeinsame Regierung ausloten. Nach einer Mittagspause geht es um 14.30 Uhr weiter.

Kurz erwartet "intensiven Gesprächstag"

ÖVP-Chef Sebastian Kurz erwartete vor der Unterredung einen "intensiven Gesprächstag mit den Grünen", zumal die Themenabgleichung mit ihnen einen "etwas intensiveren Prozess" erfordere als etwa mit der SPÖ oder mit den Neos, die bereits nach einer Sondierungsrunde beziehungsweise nach zwei Gesprächen aus den unverbindlichen Treffen ausgestiegen sind und nur noch für Regierungsverhandlungen bereitstehen.

Die will Kurz im Moment nicht in Anspruch nehmen, hat er doch mit den Grünen ein mehrheitsfähiges und auch -williges Gegenüber. Auf die immer wieder kolportierte Vermutung, er könnte die Sondierungen eventuell bis nach der Steiermark-Wahl hinausziehen, sprach der ÖVP-Chef etwas ungehalten von "Nonsens" und einer "falsch aufgestellten These", die ihn höchstens "manchmal zum Schmunzeln bringt". Er habe natürlich vor, "deutlich vor der Steiermark-Wahl bekanntzugeben, mit wem wir Regierungsverhandlungen führen werden". Die Steiermark wählt am 24. November.

Kogler kündigt gemeinsamen Fahrplan an

Grünen-Chef Werner Kogler betonte erneut, dass man sich von außen keinen Zeitdruck auferlegen lassen will. Man werde so lange verhandeln, wie eben notwendig sei. ÖVP und Grüne seien zwei "völlig unterschiedliche Parteien, die im besten Sinne aufeinander zugehen". Und das ist relativ harte Arbeit, deutete Kogler recht offen an. Zwischen Grünen und ÖVP gebe es "die geringsten Übereinstimmungen", sei immer wieder berichtet worden, und, so Kogler: "Ja, das ist richtig. Die Unterschiede sind sehr groß. Deswegen ist auch das Bemühen sehr groß, auf die andere Seite zuzugehen" – auf beiden Seiten.

Er sei zuversichtlich, dass es Freitagvormittag gelinge, einen Fahrplan zu erarbeiten, "und wenn wir gut sind, vielleicht auch Kapiteleinteilungen", ließ Kogler wissen.

Maurer für gründliches Verhandeln statt "Hudeln"

Vizeklubchefin der Grünen, Sigrid Maurer, hatte davor im Ö1-"Morgenjournal" für lieber längere und dafür gründliche Koalitionsgespräche als unnötig gehetzte Verhandlungen aufgrund äußerer Faktoren wie etwa der steirischen Landtagswahl am 24. November plädiert. "Es ist besser, wir brauchen ein paar Wochen länger und haben ein solides Ergebnis, als jetzt zu hudeln", sagte Maurer. Sie sehe "keinen Grund, besonders schnell zu sein".

Sondierungen dienten primär dazu, "zu schauen, ob es Sinn macht, in Koalitionsverhandlungen einzutreten – und da sind wir jetzt". Beide Parteien, zumal solche "mit sehr unterschiedlichen Programmen", hätten eine "sehr große Aufgabe zu meistern", sagte Maurer: "Dafür muss man sich auch gut Zeit nehmen." Die Grünen hätten ihren Wählerinnen und Wählern gegenüber auch "eine Verantwortung, dass wir unsere Themen im Parlament – möglicherweise auch in einer Regierung – umsetzen. Dem ist zu folgen. Und natürlich muss man's probieren", sagte sie mit Blick auf die türkis-blauen Sondierungsgespräche.

Bei dem Treffen heute werde zwischen der ÖVP unter Sebastian Kurz und den Grünen unter Werner Kogler ein Zeitplan für die weiteren Gespräche zwischen Türkis und Grün vereinbart, kündigte auch sie schon an.

Sie sagte auch, dass die Suche nach politischen Gemeinsamkeiten "natürlich bedeutet, dass man sich bewegen muss". Es sei eine "recht banale Erkenntnis, dass bei Koalitionen beide Seiten einen Schritt in die andere Richtung machen müssen".

Gefragt zu der von der FPÖ geäußerten Besetzung des Innenministeriums mit ihr als Ministerin – auch ÖVP-Chef Kurz hatte gemeint, eine Innenministerin Maurer sei ausgeschlossen –, sagte Maurer: "Ich hatte nie Ambitionen für das Innenministerium. Das steht auch überhaupt nicht zur Debatte, das ist eine Erfindung der FPÖ." (nim, 25.10.2019)