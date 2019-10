Regen spülte anschließend Schlamm und Geröll von den Berghängen in die Stadt und begrub sie unter einer bis zu 25 Meter hohen Schicht. Organische Materialien wurden darunter besser erhalten als in Pompeji. Bereits 1709 begannen in Herculaneum die Ausgrabungen, erst 39 Jahre später die in der berühmteren Stadt Pompeji. (red, APA, 25.10.2019)