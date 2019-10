"The Last Of Us Part 2" verschiebt sich um drei Monate. Foto: Naughty Dog

The Last Of Us Part 2 wird statt am 21. Februar 2020 nun am 29. Mai 2020 erscheinen. Dies hat Entwickler Naughty Dog nach Berichten zu einer Verschiebung klargestellt. Als Grund für den späteren Release nennt Director Neil Druckmann, dass man einfach mehr Zeit benötige, um dem Spiel einen letzten Feinschliff zu verpassen.

PlayStation

Zwei Möglichkeiten für Team

"Wir hatten zwei Möglichkeiten: Kompromisse eingehen oder mehr Zeit nehmen. Wir haben uns für letzteres entschieden und der neue Release-Zeitpunkt erlaubt es uns, das Spiel zu unserer Zufriedenheit fertigzustellen und gleichzeitig den Stress für unser Team zu verringern", schilderte Druckmann in dem Blogeintrag.

Entwickler selber enttäuscht

Das Studio sei angesichts der Situation aber trotzdem enttäuscht und hätte sich gewünscht, dass man diese vermeiden hätte können. "Wir hätten gerne vorab gewusst, wie viel Zeit wir für Politur aufwenden müssen. Allerdings haben wir uns bei der Größe und dem Ausmaß des Games übernommen. Wir hassen es, unsere Fans zu enttäuschen und entschuldigen uns hiermit", schreibt der Studiochef ferner.

PlayStation

Eines der besten Action-Adventures aller Zeiten

Der erste Teil von The Last Of Us gilt als eines der besten Action-Adventures der vergangenen Jahre. Verfolgt wird dabei die Geschichte zweier Überlebenden: Dem Texaner Joel und der jungen Ellie. Gemeinsam reist das ungewöhnliche Duo durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten. Eine gealterte Ellie ist auch beim zweiten Teil dabei. Bislang hat Sony mehrere Videos zu dem anstehenden Game veröffentlicht. Die Clips sind auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. (red, 25.10.2019)