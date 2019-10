Artikel "Trendige Möbel für das Kinder- und Jugendzimmer" in der Tageszeitung "Oe24" verstößt gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse

Der Presserat ortet einen Verstoß gegen das Gebot der Trennung von Werbung und redaktionellen Inhalten in einem Artikel in der Tageszeitung "Oe24". Foto: fid

Gegen das Gebot der Trennung von Werbung und redaktionellen Inhalten und damit gegen den journalistischen Ehrenkodex verstieß ein Artikel in der Tageszeitung "Oe24". Der Presserat fordert in seiner heutigen Aussendung (Freitag) die Medieninhaberin die Entscheidung freiwillig in seiner Tageszeitung bekannt zu geben.

In dem Artikel wird über Möbel für Kinder- und Jugendzimmer bei "Kika" berichtet. Dazu sind Zitate von einer "Einrichtungsexpertin" und einer weiteren Mitarbeiterin der Firma Kika angeführt. Weiters werden die "Kika Family Days" und ein Gewinnspiel beschrieben. Für zusätzliche Informationen wird auf die Webseite verwiesen. Dem Artikel sind drei Fotos mit Möbeln beigefügt, als Fotocredit ist Kika angegeben.

Eine Leserin wandte sich an den Presserat und kritisierte, dass es sich hier um Werbung handle, die jedoch nicht als solche gekennzeichnet sei. Layout und Aufbau würden auf einen redaktionellen Beitrag schließen lassen.

"Durchwegs positiv und völlig unkritisch"

Der Senat des Presserats stimmt der Beschwerde zu: "Oe24" hat den Beitrag laut Presserat nicht ordnungsgemäß als Werbeeinschaltung gekennzeichnet. Lesern müsse möglich sein, "zwischen (bezahlter) Werbung und redaktionellen Beiträgen unterscheiden zu können".

Bei dem Artikel sei weder eine unbeeinflusste redaktionelle Aufarbeitung noch die erforderliche journalistische Distanz zu erkennen, urteilt der Senat. Der Möbelanbieter werde "durchwegs positiv und völlig unkritisch" dargestellt: "Die Werbesprache überwiegt eindeutig. Da der Beitrag in Hinblick auf die Gestaltung und das Schriftbild wie ein redaktioneller Artikel aufbereitet wurde, hätte eine Kennzeichnung als ,Werbung,, ,bezahlte Anzeige' oder dergleichen erfolgen müssen." Die aus medienethischer Sicht erforderliche Unterscheidbarkeit zwischen Werbung und redaktionellen Inhalten sei hier missachtet worden, urteilt der Presserat. (red, 25.10.2019)