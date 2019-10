Bis 31. Oktober um Mitternacht haben Sie noch Zeit, in Ihrem Lieblingsraucherbeisl genüsslich zu pofeln. Denn dann tritt das Rauchverbot in der gesamten Gastronomie in Kraft. Nach jahrelangen Diskussionen, Ausnahmeregeln und baulichen Maßnahmen, um Raucher- von Nichtraucherbereichen zu trennen, ist es nun beschlossene Sache: Es hat sich ausgequalmt. Und das gilt auch für die Nachtgastronomie, deren Antrag, vom absoluten Rauchverbot ausgenommen zu werden, vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) abgelehnt wurde.

Es hat sich ausgetschickt in Lokalen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Für viele Raucher bedeutet das auch etwas Wehmut, hat man doch ganz gerne für das Feierabandbier ein Raucherlokal aufgesucht, um bis in die Morgenstunden im verrauchten Lokal über alles Mögliche mit Freunden zu philosophieren. Die nichtrauchenden Freunde hatten oft nicht viel Wahl und saßen im Rauchnebel mit am Tisch. Diese können sich jetzt freuen und all die Lokale aufsuchen, die sie vielleicht wegen des Rauchs gemieden haben. So hat User "Regentag19" schon einen Plan für die Zukunft:

Wehmut oder Freude?

In welchem Raucherlokal werden Sie Ihre letzte Zigarette rauchen? Welches Raucherlokal haben Sie immer gemieden – und freuen sich jetzt darauf, es zu besuchen? (wohl, 31.10.2019)