Das Markenzeichen erinnerte einen User an den amtierenden US-Präsidenten – und sorgt für Lacher

Gerade, wenn Personen, die ein sonst so bekanntes Design nicht kennen, können ihre Beobachtungen zu teils skurrilen Ergebnissen führen: So der Kollege eines Twitter-Users, der infrage stellt, warum das Logo der Raiffeisen-Bank so aussieht wie "zwei grinsende Donald-Trump-Köpfe auf einer Stange".

Auf sozialen Medien sorgte die Beobachtung für Belustigung bei Nutzern. Nikolaus Kern, Sohn des ehemaligen SPÖ-Chefs Christian Kern, sieht hingegen statt einem Giebelkreuz "zwei PEZ-Spender", die den Kopf des US-Präsidenten darstellen.

Auf Reddit wird ein Beitrag dazu eifrig geteilt, Nutzer kommentieren etwa, dass das Logo nicht mehr anders gesehen werden könne. Tatsächlich handelt es sich bei dem Logo eigentlich um zwei gekreuzte Pferdeköpfe, ein Giebelkreuz. Solche sind vor allem im norddeutschen Raum auf Giebeln von Häuserdächern zu finden. (red, 25.10.2019)