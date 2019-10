Ein echter Sportsmann: Dominic Thiem konnte sich nicht so recht freuen über den Sieg gegen den verletzten Pablo Carreno Busta. Foto: Reuters/Niesner

Wien – Dominic Thiem ist am Freitag nach nur 20 Minuten erstmals ins Halbfinale seines Heimturniers in Wien eingezogen. Der topgesetzte Niederösterreicher führte gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 5:0, ehe sein Gegner wegen Rückenschmerzen aufgeben musste. Thiem kämpft am Nationalfeiertag um 14.00 Uhr gegen den Italiener Matteo Berrettini um sein erstes Endspiel in der Stadthalle.

Der Weltranglisten-Fünfte aus Lichtenwörth ist damit auch weiter auf Kurs Richtung "Österreich-Double". Thiem hatte ja im August erstmals in Kitzbühel triumphiert. Gegen Berrettini hat Thiem eine 1:1-Bilanz. Zuletzt hat er im Viertelfinale von Shanghai mit 6:7(8),4:6 verloren. (APA, 25.10.2019)