Missbrauchsvorwürfe: Original Play auch in Österreich an hunderten Schulen und Kindergärten aktiv

Der Verein bietet an, dass Erwachsene in Einrichtungen kommen, um mit den Kindern zu spielen und zu rangeln. In Deutschland gibt es sechs Fälle, in denen Missbrauch vorgeworfen wird